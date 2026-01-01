Handbid and Jumblebee help you run mobile auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Handbid VS Jumblebee
Handbid takes $1,396+ plus 3.5% on winning bids, and Jumblebee charges 5% plus VAT and card fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Handbid and Jumblebee focus only on auctions, leaving you to juggle separate tools for donations, raffles, and donor follow-up. Zeffy handles everything in one place.
Handbid limits support by plan level, and Jumblebee restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited support to every organization, no matter your plan.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge 3.5-5% plus processing fees. You get auctions, donations, ticketing, and more in one platform without losing money to fees.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores. Run all your fundraising activities in one place.
Auction platforms charge $1,396+ setup fees plus 3.5-5% on every winning bid. Zeffy is completely free with optional donor contributions. Keep 100% of what you raise instead of losing thousands to platform fees.
Zeffy offers auction tools as part of a complete fundraising platform with zero fees. Unlike auction-only software, you get donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one place without paying thousands in setup costs.
Auction platforms charge $1,396+ setup fees plus 3.5-5% commission on every winning bid. Zeffy is completely free with optional donor contributions. Keep 100% of your auction proceeds instead of losing money to platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
