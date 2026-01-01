Handbid and SchoolAuction.net both offer auction tools for fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy provides auction features plus donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Handbid VS School Auction.net
Handbid takes 5% plus card fees and SchoolAuction.net charges $79+ per event plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
While Handbid and SchoolAuction.net limit support to business hours, Zeffy offers real human help whenever you need it, not just when it's convenient for us.
Unlike Handbid and SchoolAuction.net that only handle auctions, Zeffy manages your donations, raffles, memberships, and events all in one place without switching platforms.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike Handbid's 5% fees or SchoolAuction.net's $79+ per event costs, you keep every dollar raised.
Yes! While auction platforms only focus on events, Zeffy provides year-round fundraising tools: peer-to-peer campaigns, online stores, memberships, raffles, and donor management - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Other platforms limit support by plan tier or charge premium fees for priority assistance.
With Zeffy, you keep 100% of what you raise. Handbid takes 5% plus card fees, while SchoolAuction.net charges $79+ per event plus processing fees. On a $10,000 auction, that's $500+ in fees versus $0 with Zeffy.
Yes! Instead of paying for separate auction, donation, ticketing, and raffle tools, Zeffy combines everything in one free platform. You get auctions, peer-to-peer campaigns, online stores, memberships, and donor management without juggling multiple subscriptions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
