MemberPlanet charges 4% plus processing fees. Raise 365 takes 8% total. Both platforms eat into donations — $400-800 gone on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
MemberPlanet VS Raise 365
💰
MemberPlanet charges monthly fees plus 4% on donations. Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so your $1,000 raffle stays at $1,000.
🧰
MemberPlanet locks fundraising tools behind paid plans. Raise 365 limits raffles and ticketing to upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, and email at zero cost.
🎯
MemberPlanet focuses on member dues, not campaigns. Raise 365 lacks auctions and in-person payments. Zeffy includes peer-to-peer, raffles, auctions, and tap-to-pay built for nonprofits.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at zero cost. Unlike platforms that charge monthly fees or lock features behind paid plans, you get everything free.
Our team specializes in nonprofit fundraising, not membership management. Get live chat, phone, and email support from people who understand campaigns, events, and donor engagement.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Run peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and events without losing a cent to fees.
Unlike platforms that charge monthly subscriptions plus 4-8% in fees, Zeffy is completely free. No monthly costs, no platform cuts, no hidden charges. Every dollar raised goes to your mission.
Our team specializes in nonprofit fundraising, not membership management. Get live chat, email, and phone support from people who understand your challenges and goals.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
