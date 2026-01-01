MoneyDolly VS Blackbaud

MoneyDolly VS Blackbaud: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
MoneyDolly
Blackbaud
Blackbaud
Why choose Zeffy over MoneyDolly and Blackbaud if you're a nonprofit

MoneyDolly and Blackbaud take a cut before you see a dollar — Zeffy doesn't

MoneyDolly takes 20% of every raffle ticket sold, and Blackbaud charges 3% plus processing fees on top of enterprise pricing. Zeffy covers all fees so 100% of your fundraiser goes to your mission.

Run raffles, sell tickets, and manage donors without paying for upgrades or enterprise contracts

MoneyDolly locks raffles and events behind paid plans. Blackbaud sells tools separately and requires IT setup. Zeffy gives you donations, raffles, ticketing, CRM, and email in one free platform that works in minutes.

Get help from nonprofit experts who answer in hours, not days — no $10,000 contract required

MoneyDolly offers unclear email support with no nonprofit team. Blackbaud reserves phone support for enterprise clients paying $10,000+ annually. Zeffy gives every organization free live chat, email, and calls with fundraising experts who understand your work.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Blackbaud

Frequently asked questions

How does Zeffy's zero-fee model work compared to MoneyDolly's 20% platform fee?

Zeffy covers all platform and transaction fees through donors who have the option to leave a voluntary contribution at checkout. You keep 100% of donations. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction before funds reach your account.

Can I run raffles and sell event tickets without paying for upgrades?

Yes. Zeffy includes raffles, event ticketing, product sales, and donation forms in one free platform. MoneyDolly locks these features behind paid subscription tiers, adding costs to your fundraiser.

What kind of support does Zeffy offer for nonprofit fundraisers?

Zeffy offers free email support, live chat, help center resources, and bookable calls with nonprofit experts who speak your language. MoneyDolly provides basic email support with unclear response times and no dedicated nonprofit team.

Can I manage all my fundraising activities without paying subscription fees?

Zeffy gives you donations, events, memberships, and donor management in one platform with zero fees. Both MoneyDolly and Blackbaud charge for key features or require paid plans to unlock full functionality.

Which platform offers better payment flexibility for my donors?

Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay at no cost. MoneyDolly only takes cards, while Blackbaud requires their payment processor with setup fees and hardware costs.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

Ready to get started for free?

Sign up for free
