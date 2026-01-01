OneCause charges 5% platform fees plus $500 setup. CauseVox charges $250/month for full features. Both take thousands from your fundraising — compare the real costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS CauseVox
💰
OneCause requires $500+ setup fees and 5% platform cuts. CauseVox charges $250/month or passes fees to you. Zeffy covers all costs so 100% goes to your mission.
🎟️
OneCause focuses on galas, CauseVox skips raffles and stores entirely. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and CRM in one place at zero cost.
🤝
OneCause reserves priority support for enterprise customers. CauseVox limits help center access to paid plans. Zeffy gives every nonprofit live chat, phone, and email support for free.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at zero cost. OneCause charges annual fees starting at $2,995 plus platform fees, while CauseVox requires paid plans starting at $95/month to access key features.
No. Zeffy includes complete donor management, email campaigns, and CRM tools for free from day one. Both OneCause and CauseVox limit these features to higher-tier paid plans, forcing you to upgrade and pay monthly fees.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with zero fees. OneCause requires complex setup and charges processing fees, while CauseVox only accepts card payments and lacks in-person tools.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at zero cost. OneCause requires annual fees starting at $2,995 plus training, while CauseVox doesn't offer these tools at all.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause and CauseVox reserve priority support for enterprise customers only.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript