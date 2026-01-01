OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. GiveBrite takes 4% from every donation. Both platforms cost thousands — while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
OneCause VS GiveBrite
OneCause requires $500+ setup fees and takes 5% of every donation. GiveBrite charges £10/month or takes 4% per transaction. Zeffy covers all fees so 100% of your raffle proceeds fund your mission.
OneCause locks features behind event packages. GiveBrite requires paid plans for peer-to-peer and raffles. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, memberships, and CRM at no cost.
OneCause requires setup calls and training before you can go live. GiveBrite needs payment gateway approvals. Zeffy lets you create forms, sell raffle tickets, and accept donations in minutes.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and CRM in one platform at zero cost. OneCause charges $2,995+ annually plus platform fees, while GiveBrite requires £9.99/month to avoid their 5% platform fee.
No. Zeffy handles everything from galas to monthly giving in one place, fee-free. OneCause focuses on events but lacks membership tools, while GiveBrite locks most features behind paid plans and offers no auction capabilities.
You can launch your first campaign in minutes with Zeffy. OneCause requires $200+ setup fees and training, while GiveBrite needs payment gateway approvals and setup calls before you can accept donations.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause reserves priority support for enterprise customers, while GiveBrite limits response times based on your plan tier.
No. Zeffy includes auctions, memberships, and online stores at zero cost. OneCause lacks membership tools entirely, while GiveBrite offers no auction features and requires separate platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
