OneCause charges $3,000 annually plus 5% platform fees. GivingFuel takes 2% plus monthly fees. Both platforms cost thousands — compare which fees fit your budget.
OneCause VS GivingFuel
OneCause requires $500+ upfront plus 5% platform fees. GivingFuel charges $9/month plus 2% on every donation. Zeffy covers all fees so 100% of what you raise goes to your mission.
OneCause and GivingFuel take a cut of every raffle ticket, auction bid, and event registration. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your cause.
OneCause is built for galas, GivingFuel gates features by plan tier. Zeffy gives you donations, memberships, ticketing, peer-to-peer, and donor management in one place with zero fees, year-round.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost — list items, track bids, and collect payments with zero fees. OneCause and GivingFuel either charge thousands annually for auction tools or don't offer them at all.
You get free support from real people who understand nonprofits. OneCause and GivingFuel gate phone support behind enterprise plans that cost thousands — Zeffy gives you live chat, email, and phone help at no charge.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, processing fees, or monthly charges. Most all-in-one platforms charge 2-5% platform fees plus monthly subscriptions that can cost hundreds per month, taking money away from your mission.
Yes. Zeffy gives you donations, events, memberships, peer-to-peer, auctions, raffles, and donor management right away. Other platforms lock key features behind premium tiers that cost extra.
No. You can create your first donation form or event page in minutes and start accepting donations immediately. No setup fees, no training calls, no plan selection required.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
