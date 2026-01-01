OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. Pledge It charges $1,800/year plus 2.9% on every donation. Both take thousands from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Pledge It
OneCause takes 5% plus setup fees starting at $500. Pledge It charges $150 per month plus card fees. Zeffy covers all transaction costs so 100% of every donation goes to your mission.
OneCause is built for galas, Pledge It for peer-to-peer. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform so you can fundraise all year without juggling tools.
OneCause requires training and paid plans to unlock features. Pledge It needs setup time and learning curves. Zeffy is built for small teams — create your form, share it, and start raising money today.
Yes. You own your donor data and can export it from any platform. Zeffy makes it easy to import your contacts and donation history so you can pick up right where you left off without losing any information.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Unlike platforms that reserve priority support for enterprise customers, you get real help from real people who understand nonprofits.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised from donations, events, memberships, and more. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place. No monthly bills, no feature limits, no hidden costs.
While other platforms charge $150+ monthly plus processing fees, Zeffy is completely free. You get all the same fundraising tools without the ongoing costs eating into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
