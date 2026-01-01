PayPal takes $1,990 from every $100,000 raised. Cheddar Up takes $3,950. Both charge fees — neither gives you real nonprofit tools like donor management or tax receipts.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PayPal VS Cheddar Up
🎟️
PayPal charges 1.99% + $0.49 per ticket and Cheddar Up takes 3.95% + $0.95. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your mission.
🆓
PayPal has no raffle tools and Cheddar Up requires paid plans starting at $15/month. Zeffy gives you raffle management, ticket tracking, and winner selection completely free.
👥
PayPal offers payment processing only and Cheddar Up lacks donor management. Zeffy includes raffle tools plus donor profiles, automated tax receipts, and email campaigns in one place.
Yes, Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no monthly fees, platform fees, or transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Yes, you can easily import your donor data into Zeffy's CRM. You'll keep all your donor history while gaining access to better tracking, automated tax receipts, and email tools in one place.
Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, donor management, and email marketing. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools.
PayPal takes 1.99% + $0.49 from every donation and only processes payments. Zeffy is 100% free and includes donor management, tax receipts, and email tools in one place.
Yes. Zeffy includes donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at no cost. PayPal only tracks transactions, not donor relationships or engagement.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
