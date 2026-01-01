PayPal processes payments but lacks donor tools. GoFundMe builds campaigns but charges fees. Zeffy gives you both — donation forms, donor CRM, and events — at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PayPal charges 1.99% + $0.49 per gift, GoFundMe takes 2.2% + $0.30. Zeffy covers all fees so 100% of every donation funds your mission instead of platform costs.
PayPal and GoFundMe process payments but don't track donors or build relationships. Zeffy includes donor profiles, automated tax receipts, and email tools so you can engage supporters beyond the first gift.
PayPal requires separate tools for events and donor tracking, GoFundMe only handles campaigns. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, raffles, and a CRM in one place with zero fees.
Yes, Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no monthly fees, platform fees, or transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Yes, you can easily import your donor data into Zeffy's CRM. You'll keep all your donor history while gaining access to better tracking, automated tax receipts, and email tools in one place.
Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, donor management, and email marketing. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools.
PayPal and GoFundMe take a cut from every donation to fund their operations. Zeffy stays free because donors have the option to leave a voluntary contribution at checkout, keeping our platform running without charging nonprofits.
PayPal requires complex account linking for bank transfers, and GoFundMe only accepts cards online. Zeffy supports ACH transfers for major gifts and has a tap-to-pay app for events, all fee-free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
