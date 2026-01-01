Printful helps you sell custom merchandise and Springly offers nonprofit management with online stores, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online fundraising tools with zero fees, so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Springly
💰
Printful and Springly charge fees or monthly costs that eat into your budget. Zeffy charges zero fees on donations, events, and raffles, so every dollar raised goes to your mission.
🧰
Printful only handles merchandise while Springly lacks key fundraising features. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
🎧
Printful offers limited eCommerce support and Springly charges for phone assistance. Zeffy provides unlimited email support and live help specifically for nonprofit fundraising needs.
Zeffy charges zero platform fees on all transactions. While Printful adds product and shipping costs to every sale and Springly charges $45+ monthly fees, Zeffy lets you keep 100% of donations, event tickets, and merchandise sales.
eCommerce platforms like Printful and Springly focus on selling products, not building donor relationships. Zeffy combines fundraising tools, donor management, and online stores in one platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not product sales. While eCommerce platforms charge fees and focus on merchandise, Zeffy offers zero-fee fundraising tools like donations, events, and memberships that actually grow your mission.
Yes. Zeffy provides both fundraising tools and online stores with zero platform fees. Unlike Printful's product costs or Springly's $45+ monthly fees, you keep 100% of what supporters give or spend.
Zeffy includes built-in donor CRM and relationship tools designed for nonprofits. eCommerce platforms like Printful lack donor management entirely, while Springly requires expensive upgrades for basic nonprofit features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
