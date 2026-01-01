ProDon and StratusLive help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS Stratus Live
💸
ProDon and StratusLive charge $99+ monthly plus card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of what donors give.
🧰
ProDon and StratusLive only handle donor data - you need separate tools for events, raffles, and online sales. Zeffy includes everything.
⚡
ProDon and StratusLive require technical setup and training. Zeffy works right away, so you can start fundraising today instead of next month.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ProDon and StratusLive charge monthly fees plus processing costs, Zeffy offers complete donor tracking, gift processing, and communication tools at no cost to your organization.
ProDon charges monthly fees plus card processing costs, while StratusLive costs $99/month plus transaction fees. Zeffy provides the same donor management capabilities with built-in payment processing at zero cost, keeping 100% of your donations.
Yes, Zeffy tracks donor information, gift history, and communication preferences while also processing donations, selling tickets, and running campaigns. You get complete donor management plus fundraising tools without the complexity or costs of separate systems.
Zeffy tracks donor relationships, gift history, and communication preferences just like ProDon and StratusLive. The difference? We also process your donations, run campaigns, and sell tickets without monthly fees or transaction costs eating into your budget.
ProDon charges monthly fees plus processing costs, while StratusLive costs $99/month plus transaction fees. Zeffy gives you complete donor management with built-in fundraising tools at zero cost, so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
