Donor Management CRM Features

Easy Donor Database Information not available

Donation History & Notes per Donor Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available

Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)

Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)

Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking

Pre-filled donation forms Information not available

Pricing

N/A
No pricing information available

$8,000+/month
plus setup fees

Processing fees

N/A
No pricing information available

0%
Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services

Platform fees

N/A
Included in monthly subscription (online forms platform for Donations, Ticketing, and Donor Cover).

$8,000+ per month
Quote-based, included in monthly subscription

Monthly fees

$168 per month
Starting price including cloud hosting and online forms platform; exact pricing requires quote. Plans: Explorer (5,000 files max), Collaborator (10,000 files max), Leader (100,000 files max), Ambassador (250,000 files max), Visionary (Infinite files).

$8,000+ per month
Quote-based, varies by organization size and annual revenue

Value for money

3.0

3.7

Features

3.0/5
Requires technical setup and multiple integrations to get started. Plan for training time.

3.7/5
Built for arts organizations. Steep learning curve if you're not running a theater or venue.

Donations

ProDon offers donor management and gift processing but requires technical setup and ongoing maintenance costs.

Tessitura handles donation processing and donor management, but focuses primarily on arts organizations with complex ticketing needs rather than general nonprofit fundraising.

Ticketing

ProDon lacks built-in event ticketing - you'll need separate software or costly integrations to sell tickets.

Tessitura excels at complex ticketing for arts organizations with season subscriptions, reserved seating, and patron management for performances and events.

Peer-to-Peer Fundraising

ProDon offers limited peer-to-peer fundraising through separate modules that require additional licensing fees.

Tessitura doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. You'd need additional tools to run supporter-driven fundraising initiatives.

Auctions

ProDon lacks auction features - you'll need separate auction software that doesn't integrate with your donor data.

Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor records.

Raffles

ProDon doesn't include raffle functionality - requires third-party solutions that add complexity and expense.

Tessitura doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track participants in your donor database.

Online store

ProDon has no online store capabilities - you'll need additional platforms to sell merchandise or products.

Tessitura includes merchandise sales capabilities, but it's built for arts organizations selling show-related items rather than general nonprofit product sales.

Memberships

ProDon offers basic membership tracking with manual renewal processes and limited automation for member communications.

Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built for arts organizations with complex membership structures and patron relationship needs.

Donor Management/CRM

Comprehensive donor database with detailed giving history, pledge tracking, and custom fields for donor segmentation and reporting.

Enterprise-level donor management system designed for arts organizations. Tracks patron relationships, giving history, event attendance, and engagement across multiple touchpoints with detailed reporting capabilities.

Emails & Newsletter

Basic email capabilities with limited templates. No built-in newsletter design tools or advanced segmentation features.

Includes email marketing tools with patron segmentation, campaign tracking, and automated communications. Integrates with patron database for targeted messaging based on giving history and engagement.

Payment Processing

Requires third-party payment processors with additional fees. Setup involves multiple integrations and technical configuration.

Requires third-party payment processors with additional fees. Setup involves multiple integrations and technical configuration.

Payment methods

Basic online donations only, no mobile or ACH options

Requires third-party integrations for payment processing

Credit Card Payments

Limited - Basic online donation platform included, but not a comprehensive payment solution

Limited - Requires integration with third-party payment processors for credit card transactions

Apple Pay & Google Pay

Not supported - No mention of mobile wallet payment options in their donor management system

Not supported - No native mobile wallet payment capabilities available

ACH / Bank Transfers

Not supported - ProDon focuses on donor management and CRM, not payment processing

Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing

Tap to Pay App

Not supported - ProDon is a database CRM system, not a mobile payment processing app

Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality included

Customer Support

3.0/5

3.7/5

Unlimited Support

ProDon offers limited support based on subscription tier

Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited

Phone Support / Office Hours

ProDon provides phone support during standard business hours

Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers

Webinars

ProDon offers training webinars and educational sessions for users

Tessitura offers training webinars and educational sessions for arts organizations

Help Center

ProDon maintains a comprehensive help center with documentation and guides

Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and guides

Email

ProDon provides live chat support during business hours

Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team

Support access depends on subscription tier with phone and chat during business hours only

Tiered support built for arts organizations with business-hour phone and chat assistance ProDon offers training webinars and educational sessions for users

Tessitura offers training webinars and educational sessions for arts organizations

Help Center

ProDon maintains a comprehensive help center with documentation and guides

Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and guides

Email

ProDon provides live chat support during business hours

Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team

Support access depends on subscription tier with phone and chat during business hours only

Tiered support built for arts organizations with business-hour phone and chat assistance Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team

Support access depends on subscription tier with phone and chat during business hours only

Tiered support built for arts organizations with business-hour phone and chat assistance Tiered support built for arts organizations with business-hour phone and chat assistance