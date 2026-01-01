ProDon offers specialized nonprofit CRM features while Veracross focuses on school management systems. Zeffy gives you donor management, donation processing, and event tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS Veracross
ProDon and Veracross charge monthly subscription fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
ProDon and Veracross focus on data management but lack fundraising tools like auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything you need to raise funds.
ProDon and Veracross offer limited support during business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, plus free training resources.
ProDon and Veracross charge monthly fees plus transaction costs for every donation. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - track giving history, manage relationships, and process donations without monthly subscriptions or per-transaction charges.
Traditional donor management systems like ProDon charge monthly fees plus payment processing costs that add up quickly. Zeffy eliminates both - no monthly subscriptions, no transaction fees, no setup costs. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
ProDon charges monthly fees plus transaction costs for every donation. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - track giving history, manage relationships, and process donations without paying monthly subscriptions or per-transaction charges.
Unlike ProDon and Veracross that require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing at zero cost. Accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay while your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While ProDon focuses only on donor databases and Veracross serves schools, Zeffy combines donor management with fundraising tools like auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns - all in one platform with zero fees for your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
