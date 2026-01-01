Raise 365 takes $800 from every $10,000 raised. GiveBrite takes $400. Both charge fees that eat into your mission — compare which costs less.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise 365 VS GiveBrite
🔒
GiveBrite locks peer-to-peer and raffles behind paid plans, and Raise 365 charges 5% plus card fees on every donation. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email in one place at no cost.
💯
Raise 365 takes nearly 8% off every donation with platform and processing fees. GiveBrite charges 4% or £10/month to avoid it. Zeffy covers all costs so your $1,000 fundraiser stays at $1,000.
🎟️
GiveBrite requires upgrades to run raffles or sell tickets. Raise 365 charges fees on every raffle ticket sold. Zeffy gives you full access to raffles, 50/50s, and event tools without paying a cent.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. Both Raise 365 and GiveBrite require paid upgrades to access these features, but Zeffy gives you everything free.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Unlike competitors that tier support by payment plan, you get full access to our team without paying a cent.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, ticket sales, and payments. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's never required.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, auctions, and donor management at no cost. No monthly subscriptions, no feature paywalls, no hidden upgrade requirements.
You can create donation forms and launch campaigns in minutes. No setup calls, payment gateway approvals, or waiting periods required. Most organizations go live the same day they sign up.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
