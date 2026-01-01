Ludus Ticketing

Pricing

Varies
5% platform cut plus card fees

Varies
5% plus 75¢ plus card fees per ticket

Processing fees
2.9% + $0.30
per donation

N/A
Credit card processing fees are included in the convenience fee (5% + $0.75 per ticket). There are no additional/separate payment processing fees charged to the organization.

Platform fees
5%

5% + $0.75
per ticket (convenience fee that can be passed on to patrons). Credit card processing is included in this fee.

Monthly fees
N/A
No monthly fees mentioned

$0
No monthly fees

Value for money
N/A

4.9

Features

N/A
Described as user-friendly, but has technical issues, frequent logouts, and a difficult interface.

4.8/5
Built for performing arts ticketing but lacks donor management and nonprofit fundraising tools.

Donations
Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.

Donation forms with recurring giving options; advanced customization requires a paid plan.

Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.

Full event ticketing with reserved seating, table management, and check-in tools.

Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards.

Peer-to-peer fundraising tools available; campaign features require a higher-tier paid plan. Auctions
No auction features; platform focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns.

No auction features; built for ticketed events and performances rather than auctions.

Raffles
Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; requires an upgraded plan. Raffle ticket sales available with limited automation for winner selection and prize management.

Online store
Product sales and auction tools for fundraising merchandise; limited on the free plan.

No standalone online store; items can be added to events only. Memberships
Recurring giving programs with donor portals, but limited membership tier management and self-service options.

Season subscriptions and passes with patron accounts, designed for performing arts rather than nonprofit memberships.

Donor Management/CRM
Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation tools.

Patron database with purchase history and seating preferences; nonprofit donor management features are limited. Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and engagement.

No fundraising campaign tools or donor newsletters; offers event reminder emails and patron communications.

Payment Processing
Stripe integration with automated recurring payments; charges a 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction. No ACH or digital wallet support; offers credit card processing with box office tools and automated settlement. 

Payment methods

Credit cards and limited ACH for recurring donations; digital wallets and in-person not supported.

Credit cards only; ACH, digital wallets, and in-person options not supported.

Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through integrated payment processing.

Accepts all major credit and debit cards for ticket sales through integrated processing.

Apple Pay & Google Pay
Digital wallets not supported; only card and ACH payments offered.

Digital wallet support unclear but may be available; may limit mobile convenience.

ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations only.

ACH bank transfers not supported; checkout is card-only, limiting large donations.

Tap to Pay App
In-person payments not supported natively; requires separate hardware and third-party integration.

Supports box office and door sales but requires separate setup and staff training.