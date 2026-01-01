Raise 365 VS PayBee

Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. PayBee charges 2% plus processing fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $5,000 vs $2,000 on every $50,000 raised.

PayBee
Raise 365
Raise 365 VS PayBee: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Raise 365
PayBee
PayBee
PayBee charges $599 upfront, Raise 365 takes 8% per gift, Zeffy covers all costs

PayBee requires $599 to unlock in-person events and Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. Zeffy gives you ticketing, auctions, raffles, and donor management completely free so your fundraiser keeps 100%.

Run raffles and auctions without losing hundreds to platform fees

PayBee locks raffles behind higher-tier plans and Raise 365 charges 8% on every ticket sold. Zeffy includes online raffles, 50/50 draws, and auction tools at no cost so your community fundraiser actually raises money.

Launch your first campaign today without paying setup fees or monthly subscriptions

PayBee requires plan decisions and setup fees before you can start, and Raise 365's unclear onboarding leaves small teams guessing. Zeffy's built for first-timers — create your donation form, send it out, and start raising funds in under 30 minutes.

Frequently asked questions

Does Zeffy really charge zero fees for all fundraising tools?

Yes. Zeffy charges zero platform fees, processing fees, or setup costs for all tools including donations, events, auctions, and CRM. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your nonprofit never pays anything.

Can I run events and raffles without paying upgrade fees?

Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. While competitors lock these features behind paid plans, Zeffy gives you everything free from day one.

How quickly can I launch my first campaign?

Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Our tools are built for small teams with no tech experience required — no setup fees or plan decisions needed.

Can I run my entire fundraising operation without paying platform fees?

Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, CRM, and email campaigns with zero platform fees. While Raise 365 takes 5% and PayBee takes 2% of every donation, Zeffy covers all costs so your full fundraising amount goes to your mission.

What happens when I need help setting up my campaigns?

Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all nonprofits. Unlike competitors who limit support by plan tier, our team helps every organization succeed without charging extra for assistance.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

