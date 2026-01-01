Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. PayBee charges 2% plus processing fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $5,000 vs $2,000 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🆓
PayBee requires $599 to unlock in-person events and Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. Zeffy gives you ticketing, auctions, raffles, and donor management completely free so your fundraiser keeps 100%.
🎟️
PayBee locks raffles behind higher-tier plans and Raise 365 charges 8% on every ticket sold. Zeffy includes online raffles, 50/50 draws, and auction tools at no cost so your community fundraiser actually raises money.
🚀
PayBee requires plan decisions and setup fees before you can start, and Raise 365's unclear onboarding leaves small teams guessing. Zeffy's built for first-timers — create your donation form, send it out, and start raising funds in under 30 minutes.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, processing fees, or setup costs for all tools including donations, events, auctions, and CRM. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your nonprofit never pays anything.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. While competitors lock these features behind paid plans, Zeffy gives you everything free from day one.
Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Our tools are built for small teams with no tech experience required — no setup fees or plan decisions needed.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, CRM, and email campaigns with zero platform fees. While Raise 365 takes 5% and PayBee takes 2% of every donation, Zeffy covers all costs so your full fundraising amount goes to your mission.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all nonprofits. Unlike competitors who limit support by plan tier, our team helps every organization succeed without charging extra for assistance.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript