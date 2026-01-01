Raise 365 charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Pledge charges 2.9% on donations over $1,000 plus $5 monthly fees. Both platforms take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💰
Raise 365 takes 5% plus card fees. Pledge charges 2.9% on larger gifts and $5 monthly disbursement fees. Zeffy covers all costs so your $1,000 fundraiser stays at $1,000.
🎟️
Raise 365 locks raffles and ticketing behind paid plans. Pledge doesn't offer raffles or auctions at all. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and email in one place for free.
🤝
Raise 365's support is described as unhelpful and non-responsive. Pledge offers no phone support or dedicated nonprofit team. Zeffy's team responds in 2–6 hours with real fundraising expertise.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. Unlike other platforms that lock these features behind paid plans, everything is free from day one.
Our support team responds within 2–6 business hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. No tier restrictions or extra fees for support access.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform. Unlike Raise 365 and Pledge that require paid upgrades for key features, everything is free from day one.
You keep 100% of every donation, no matter the size. While Pledge charges 2.9% + $0.30 on gifts over $1,000, Zeffy covers all fees so a $5,000 donation stays $5,000.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript