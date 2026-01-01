ToucanTech

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions ❌ ❌
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) ❌ ❌ Designed Specifically for Nonprofits ❌ ❌ Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) ✅ ✅ Unified Dashboard to Track Everything ✅ ✅ Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) ✅ ✅ Automated Workflows (emails, receipts, reminders) ✅ ✅ Custom Branded Pages for Campaigns ✅ ✅

Pricing
Varies
2.9% to 6.9% plus card fees
Varies
$667/mo plus card fees per gift
Processing fees
1.9% + $0.30
to 2.9% + $0.30 per transaction (varies by payment processor and nonprofit verification status); ACH at 1.9% + $0.30
2.9% + $0.30
standard payment processor fees through Stripe, PayPal, or GoCardless (example given for Stripe)
Platform fees
0%
Free Plan: 0% platform fee with optional donor tipping; Flex Plan: 2.9%–6.9% platform fee based on campaign type
N/A
Not explicitly disclosed - pricing is customized based on organization size and needs
Monthly fees
$0
No monthly subscription fees or contracts required
$667/month
annual subscription starting at $8,000–$11,000 per year (approximately $667–$917 per month); also a Courses Plan at $129/month mentioned
Value for money
4.7
N/A

Features
4.5/5
Wide feature set, but most capabilities require paid plans.
9.6/10
Strong community features, but limited fundraising and no merchandise store.
Donations
Donation forms with recurring giving and custom fields available on all plans.
Donation forms with recurring giving; full fundraising features require a paid plan.
Ticketing
Event ticketing with registration, check-in tools, and attendee management; requires paid plan.
Event management with built-in ticketing and registration as part of the community platform.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; requires paid plan.
Peer-to-peer fundraising available on higher-tier paid plans.
Auctions
Full auction platform with mobile and proxy bidding, item management, and real-time leaderboards; requires paid plan.
Silent auction module with mobile bidding, item management, and automated outbid notifications.
Raffles
Full raffle tools with ticket sales, winner selection, and compliance features; requires paid plan.
No dedicated raffle tools; requires workarounds using event or donation forms.
Online store
Merchandise sales with inventory tracking and shipping options; requires paid plan.
No built-in store functionality; focused on donations and events instead.
Memberships
Recurring membership programs with tiers, member portals, and automated renewal reminders; requires paid plan for full features.
Member directory with profiles and messaging; built for alumni networks, not nonprofit membership programs.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation; tracks supporter engagement.
Contact database with giving history and segmentation; designed for schools rather than donor stewardship.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates, automated receipts, and donor communication tools available on all plans.
Built-in email campaigns with templates and analytics; full access requires a paid plan.
Payment Processing
Stripe integration supporting cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH; charges 1.9–2.9% + $0.30 per transaction.
Stripe integration with recurring payments; standard 2.9% + $0.30 per transaction.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH for recurring gifts; in-person payments not available.
Credit cards only; digital wallets, ACH, and in-person payments not available.
Credit Card Payments
All major credit and debit cards accepted via Stripe integration with standard processing fees.
All major credit and debit cards accepted with standard 2.9% + $0.30 processing fees.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay for online donations only.
Digital wallets not supported; standard card checkout only.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations, reducing fees on larger gifts.
ACH bank transfers not supported; card payments only.
Tap to Pay App
Native in-person payment tools not available; requires separate hardware for events and galas.
Native in-person payment tools not available; requires separate hardware and third-party integration.

Customer Support
4.7/5
4.8/5
Unlimited Support
Support available on all plans but quality varies - no dedicated nonprofit expertise or specialized guidance
Support access depends on pricing tier - priority help reserved for higher-paying customers starting at $8,000/year
Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage for urgent fundraising needs
Phone support available on higher-tier plans only - not included for smaller nonprofits on basic pricing
Webinars
Regular training webinars and educational sessions for users - some content gated to paid plan customers
No regular webinar program - limited educational content for nonprofit fundraising best practices
Help Center
Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofits and community management
Email
Email support available but response times slow during peak fundraising seasons - no nonprofit-specific expertise
Email support with response times that vary by plan level - priority given to enterprise customers
Nonprofit-Focused Support Team
Support available on all plans but no nonprofit expertise or specialized guidance
Support access depends on pricing tier with priority help for higher-paying customers