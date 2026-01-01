Salesforce and Tessitura offer powerful donor management, but their monthly fees and setup costs can strain nonprofit budgets. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on relationships, not subscription costs.
Salesforce VS Tessitura
Zeffy charges zero fees and zero monthly costs, so every donation goes directly to your mission instead of platform expenses.
Zeffy works right out of the box with donation forms, email templates, and donor tracking that require no technical setup or training.
Zeffy includes native auction, raffle, ticketing, and peer-to-peer tools designed specifically for nonprofit fundraising needs.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Salesforce costs $60+ per user monthly and Tessitura starts at $8,000+ monthly. Both require technical setup and expensive integrations for basic features like payment processing.
Zeffy is designed for small nonprofits and works immediately without training. Unlike Salesforce or Tessitura, you get donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one simple platform that your team can use right away.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero fees on donations. Salesforce costs $60+ per user monthly plus payment processing fees, requires technical setup, and needs expensive add-ons for basic fundraising features.
Tessitura costs $8,000+ monthly and is designed for large arts venues, not small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero fees and simple setup that your team can use immediately without technical expertise.
Yes. Zeffy includes donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform. Unlike Salesforce, you won't need third-party integrations or technical training to start fundraising effectively.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
