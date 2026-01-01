Salesforce and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Salesforce VS Zoho CRM
💸
Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations to fund your mission instead of paying $60-240+ monthly for donor management alone.
🔗
Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and raffles in one platform, while CRMs need separate payment tools.
🛠️
Zeffy works right out of the box for small teams, while Salesforce and Zoho require admin training and technical configuration.
Zeffy is completely free with zero monthly fees or transaction costs. Salesforce charges $60/user/month plus card processing fees, while Zoho CRM costs $20/user/month plus expensive add-ons. Small nonprofits save thousands annually with Zeffy's zero-fee model.
Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform at no cost. CRM systems like Salesforce and Zoho require separate software for donations, events, and payments, creating data gaps and multiplying expenses for your organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Salesforce costs $60/user/month plus card fees and Zoho CRM charges $20/user/month plus add-ons. You get donation forms, payment processing, and CRM features in one platform without monthly subscriptions or transaction fees.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, and raffles built-in at no cost. Salesforce and Zoho CRM require separate software for events, creating data silos and extra expenses. With Zeffy, manage everything from ticket sales to donor follow-up in one place.
Zeffy processes all payments with zero fees, while CRM systems like Salesforce and Zoho require third-party processors charging 2.9% + $0.30 per transaction. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
