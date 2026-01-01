StratusLive and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Stratus Live VS Zoho CRM
💯
StratusLive costs $99/month plus card fees, Zoho CRM charges $20/user/month plus add-on costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
StratusLive lacks auctions and raffles, Zoho CRM needs third-party tools for donations. Zeffy includes everything from donation forms to event ticketing in one platform.
🚀
StratusLive requires training and setup, Zoho CRM needs custom configurations. Zeffy works right away with templates designed for small nonprofit teams.
Zeffy costs nothing - you keep 100% of donations with zero monthly fees. StratusLive charges $99/month plus card fees, while Zoho CRM costs $20/user/month with expensive add-ons. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike StratusLive's outdated interface or Zoho's manual workarounds, Zeffy combines donor management with donation forms, payment processing, and email tools in one simple platform. No training needed, no hidden costs, just everything you need to grow.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while StratusLive charges $99/month plus card fees and Zoho CRM costs $20/user/month with add-ons. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, donation forms, and email tools in one platform.
Unlike StratusLive's outdated interface or Zoho's manual workarounds, Zeffy automatically tracks donor giving history, sends thank-you emails, and creates donor reports. No training required, no extra fees, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, memberships, and online stores at zero cost. StratusLive and Zoho CRM lack these features or require expensive add-ons, making Zeffy your complete fundraising solution.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript