Tessitura VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available
Information not available

Pricing
$8,000+/month
plus setup fees
$20/user/month
plus add-on costs
Processing fees
0%
Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services.
N/A
No processing fees mentioned. Payment methods accepted include Visa, MasterCard, American Express, checks, PayPal, and wire transfers.
Platform fees
N/A
$8,000+ per month (quote-based, included in monthly subscription)
$0
No fee
Monthly fees
$8,000+ per month
quote-based, varies by organization size and annual revenue
$105/user/month
Flexible User Pricing billed monthly; discounted annual and All Employee options available.
Value for money
3.7
4.3

Features
3.7/5
Powerful for arts venues, but steep learning curve and technical setup required.
4.3/5
User-friendly CRM, but needs add-ons for nonprofit fundraising and donations.
Donations
Basic donation tracking within patron records, but no online donation forms or payment processing built-in
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing. Requires third-party integrations for online giving. Ticketing
Robust ticketing system designed for theaters, museums, and performing arts venues with seating charts
No event ticketing functionality. Requires integration with third-party ticketing platforms and manual data syncing to track attendee information. Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools - focuses on patron relationship management instead
No peer-to-peer fundraising tools. Would require building custom workflows and integrating with external fundraising platforms to track supporter campaigns. Auctions
Tessitura doesn't offer auction functionality - it's built for arts organizations, not fundraising events
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and manage auction events. Raffles
No raffle or lottery management features - not designed for fundraising activities
Zoho CRM lacks raffle management features. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and manage drawings. Online store
Merchandise sales through their ticketing system, primarily for arts venues selling programs and gifts
No e-commerce capabilities. You'd need to integrate with separate online store platforms and manually sync customer data back to Zoho CRM. Memberships
Tessitura offers membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. However, it's designed for large arts organizations and requires significant technical expertise to set up and maintain properly. Zoho CRM offers basic membership tracking through custom fields and contact records, but lacks nonprofit-specific membership features like renewal automation, member benefits tracking, or membership tier management designed for organizations.
Donor Management/CRM
Tessitura provides robust patron relationship management with detailed giving history, household management, and sophisticated reporting. Built specifically for arts organizations but requires extensive training and technical support to use effectively. Strong general CRM capabilities with contact management, deal tracking, and custom fields. However, lacks nonprofit-specific features like donation tracking, donor stewardship workflows, grant management, or volunteer coordination tools. Emails & Newsletter
Tessitura includes basic email marketing capabilities with patron segmentation and campaign tracking. However, the email tools are limited compared to dedicated marketing platforms and require technical knowledge to create effective campaigns. Zoho CRM includes basic email marketing through Zoho Campaigns integration. Limited nonprofit-specific templates and donor segmentation. Requires separate Zoho Campaigns subscription for advanced email features. Payment Processing
Tessitura processes payments through integrated merchant services with support for subscriptions, installments, and complex pricing structures. Setup requires technical configuration and ongoing merchant fees that can be costly for smaller organizations. Tessitura processes payments through integrated merchant services with support for subscriptions, installments, and complex pricing structures. Setup requires technical configuration and ongoing merchant fees that can be costly for smaller organizations.

Payment methods
Donor management only - requires separate payment tools
Contact tracking only - no payment processing built in
Credit Card Payments
Limited support - Requires integration with third-party payment processors for credit card transactions
Not supported - Zoho CRM is built for managing donor data, not accepting donations
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No native mobile wallet payment capabilities available
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment gateway functionality
ACH / Bank Transfers
Not supported - Tessitura focuses on donor management and ticketing, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on relationship management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Tessitura is a donor management system without point-of-sale payment features
Not supported - Zoho CRM is a web-based donor management system without payment features

Customer Support
3.7/5
4.3/5 Unlimited Support
Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited access
Zoho CRM offers tiered support based on plan level, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers
Zoho CRM provides phone support during standard business hours for paid plans
Webinars Tessitura offers periodic training sessions and user conferences for arts organizations
Zoho CRM offers regular training webinars and product education sessions
Help Center
Tessitura maintains a knowledge base with documentation and user guides Zoho CRM maintains a comprehensive help center with guides and documentation
Email
Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on subscription tier — priority help for higher-paying arts organizations Support built for businesses, not nonprofits — access varies by plan level