All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
2.9% plus card fees per gift
Varies
You cover fees if tips fail
Processing fees
2.9% + $0.30
Credit/Debit cards per transaction; 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + $0.30 for ACH/Bank transfers
2.9% + $0.30
per transaction for donations over $1,000 (Pledge covers processing fees for donations of $1,000 or less)
Platform fees
$0
No platform fees for Free Giving; Optional paid plans: Text-to-Give ($19/month), Church Management ($72/month), All Access ($119/month)
0%
Pledge does not charge platform fees for donations $1,000 or less; some partners may charge 5% platform fee
Monthly fees
$0
Starting at $0/month for Free Giving; $19/month for Text-to-Give add-on; $72/month for Giving + Church Management; $119/month for All Access plan
$5/month
Monthly disbursement fee
Value for money
4.7
N/A

Features
4.5/5
Strong church giving features, but requires separate systems for auctions, raffles, and memberships.
4.8/5
Good peer-to-peer and event tools, but paid plans are required and nonprofit features are missing.
Donations
Donation forms with recurring giving and text-to-give, built specifically for churches.
Donation forms with recurring giving; custom branding and advanced features require a paid plan. Ticketing
Event registration available on higher-tier plans, requiring a paid subscription.
Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising; focused on direct church giving. Supports peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards on higher-tier plans.
Auctions
No auction features; focused on church giving and event ticketing.
No auction features; platform focuses on peer-to-peer and event fundraising. Raffles
No raffle tools; churches need a separate platform for compliance and winner selection.
No raffle tools; nonprofits need a separate platform for compliance and winner selection.
Online store
No online store functionality; not designed for product sales or merchandise. No online store functionality; cannot sell merchandise or products alongside fundraising.
Memberships
No full membership management; offers member directory and groups but lacks tiers and portals.
No membership management; supports recurring donations but lacks member portals or membership tiers. Donor Management/CRM
Church member database with giving history and attendance tracking, designed for churches.
Donor database with giving history and contact management, but segmentation tools are limited.
Emails & Newsletter
Basic church communication tools with limited templates and automation for donor engagement.
Basic donor communication and campaign updates with limited templates and automation.
Payment Processing
Supports credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH with 2.9% + $0.30 fees; separate mobile app required for in-person payments. Stripe integration supporting Apple Pay, Google Pay, and other payment methods.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, ACH, and mobile card readers for in-person events.
Credit cards, digital wallets, and ACH only; no in-person payment tools included.
Credit Card Payments
All major credit and debit cards accepted via Stripe with 2.9% + $0.30 processing fees.
All major credit and debit cards accepted via Stripe with standard processing fees.
Apple Pay & Google Pay
Apple Pay and Google Pay supported via Stripe Checkout on donation forms.
Apple Pay and Google Pay supported via Stripe Checkout on donation forms.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations to reduce fees on larger gifts.
ACH bank transfers available for recurring donations to reduce fees on larger gifts.
Tap to Pay App
Tithe.ly Go app provides mobile card readers and cash tracking for events.
In-person payment tools not included; requires separate hardware setup for events and galas.

Customer Support
4.7/5
5.0/5
Unlimited Support
Support available on all plans but church-focused - faith-based resources with limited guidance for secular nonprofits Support access depends on pricing tier - no dedicated nonprofit support team or clear response time commitments
Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours, primarily staffed for church operations and giving workflows
No clear phone support or scheduled calls mentioned - appears to be email/chat only Webinars
Limited webinar content focused on church operations - no nonprofit-specific fundraising training available
No webinars or training sessions mentioned - limited educational resources for nonprofits Help Center
Complete resource library with step-by-step guides but church-focused content with limited secular nonprofit guidance
Comprehensive help center with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit-specific resources
Email
Email support with response times varying by plan tier - faster response for higher-paid subscribers Email support available but response times unclear and there is no dedicated nonprofit support team
Nonprofit-Focused Support Team
Phone and email support available but designed for churches, not secular nonprofits
Support access varies by plan with unclear response times and no nonprofit expertise