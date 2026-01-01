Veracross serves private schools with student information systems plus development tools, while eTapestry focuses on nonprofit fundraising. Zeffy gives schools everything they need for donor management, event ticketing, and online giving — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Veracross charges monthly fees plus card processing costs, while eTapestry adds $600 annually on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees.
Veracross lacks auction and raffle tools, while eTapestry requires third-party integrations. Zeffy includes everything in one platform.
Veracross charges extra for premium support, while eTapestry limits help by plan level. Zeffy provides unlimited support to everyone.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Veracross charges monthly fees plus card fees and eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees. You keep every dollar donated instead of losing money to software costs.
Unlike Veracross and eTapestry that charge transaction fees on every donation, Zeffy processes all payments at zero cost. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization pays nothing.
Zeffy includes donor tracking, automated receipts, campaign management, and detailed reporting at no cost. Veracross and eTapestry charge monthly fees for basic features, plus extra costs for advanced donor management tools.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Veracross charges monthly fees plus card fees and eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees, you get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting for free.
Yes. Zeffy includes donor database management, automated thank-you emails, donation tracking, and campaign reporting without any monthly fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit pays nothing.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
