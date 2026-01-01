Veracross serves private schools with development office tools, while Zoho CRM offers nonprofit donor management across sectors. Both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools with zero fees — so every dollar raised stays with your school or nonprofit mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Veracross VS Zoho CRM
💸
Veracross charges monthly fees plus transaction costs, and Zoho CRM costs $20 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Veracross lacks donation processing and Zoho CRM needs third-party integrations for fundraising. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform.
💬
Veracross and Zoho CRM offer phone support only during business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help with donor stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering complete fundraising tools with zero platform fees. Unlike Veracross (designed for schools) or Zoho CRM (requiring costly add-ons), Zeffy includes donation forms, event ticketing, and payment processing in one platform.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Veracross charges monthly fees plus card fees per gift, while Zoho CRM costs $20/user/month plus expensive add-ons for basic nonprofit features.
Yes. Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools designed for nonprofits. Veracross and Zoho CRM lack these fundraising features entirely, forcing you to use separate platforms and manually sync donor data between systems.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero platform fees. While Veracross focuses on schools and Zoho CRM requires expensive add-ons, Zeffy gives you donor tracking, donation forms, and payment processing in one nonprofit-focused platform.
Small nonprofits need more than just donor data - they need fundraising tools that work together. Zeffy includes everything from donation forms to event ticketing without monthly fees, while Veracross and Zoho CRM charge extra for basic features nonprofits actually use.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript