Zeffy VS AudienceView

Keep 100% of every donation with zero fees while AudienceView charges platform and processing costs. Get donor management, event ticketing, and fundraising tools that put your mission first.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

AudienceView
Zeffy-logo-purple
Zeffy
Zeffy VS AudienceView: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Zeffy
AudienceView
AudienceView
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header">$</p><p class="rich-text_table is-header big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p></div></div><div class="column3 is-header"><div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">$0.65</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="rich-text_table is-header">per ticket plus card fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Not publicly disclosed. Custom pricing model.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Not publicly disclosed. Subscription or per-ticket models available.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0/month</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Custom pricing. Subscription and per-ticket models offered. Contact sales.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Other fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Pricing not publicly listed. No hidden fees claimed per AudienceView.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pricing transparency</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">10/10</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2/10</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">No pricing page exists. Must contact sales for any fee information. Zero transparency.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.5/5</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="features"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.4/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Enterprise ticketing platform with complex setup - designed for large venues, not small nonprofits</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with recurring giving and campaign management - built for larger organizations with complex needs</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Full-featured ticketing system with reserved seating, season passes, and box office integration</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer fundraising available but requires enterprise-level plan and implementation support</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Silent and live auction tools with mobile bidding, item management, and real-time tracking built into the platform</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No dedicated raffle tools - requires workarounds using ticketing or donation forms</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Merchandise and concessions sales with inventory management - designed for venues and performing arts centers</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Full membership management with tiered levels, renewal automation, member portals, and benefits tracking</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Donor database with giving history, household management, and engagement tracking across ticketing and donations</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Email campaigns with templates and segmentation - primarily focused on ticketing and event promotion</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Integrated payment processing with multiple payment methods and automated receipts</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="payments"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment Methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">All-in-one fundraising: donations, events, memberships, email, and donor CRM — 100% free.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Credit cards, digital wallets, and ACH supported. No native in-person payment tools for events.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">All major credit and debit cards accepted through integrated payment processing with standard transaction fees</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Digital wallet support available through checkout - Apple Pay and Google Pay accepted on donation forms</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">ACH bank transfers available for larger donations - helps reduce processing costs on major gifts</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No native in-person payment tools - requires separate hardware setup for events and galas</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="support"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_support.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Real humans, real fast. Free live chat, email, and phone support — no bots, no paywalls, no runaround.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.7/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Support built for arts venues and ticketing operations - not tailored to small nonprofit fundraising teams.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Searchable help docs, video tutorials, and step-by-step guides — all free, all the time.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Knowledge base and documentation focused on ticketing and box office workflows; limited fundraising-specific resources for nonprofits.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Live Chat</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Talk to a real person in minutes. No chatbots, no queues — just fast, friendly help.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No live chat available — support is provided via email, phone, and documentation.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email us anytime. Most questions answered within hours — not days.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but primarily focused on ticketing and events - limited nonprofit fundraising expertise</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Need to talk? Call us. Real support from real people who understand nonprofits.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available during business hours but requires navigating a ticketing-focused system geared toward arts venues.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Onboarding</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Get set up in under 30 minutes. No training required — but we're here if you need us.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Self-service onboarding and documentation only — dedicated onboarding typically requires an enterprise contract.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Community</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Join thousands of nonprofits sharing tips, templates, and best practices.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No community forum or user groups available.</p></div></div></div></div></div>

How is Zeffy free?

Why Zeffy over AudienceView?

Why Zeffy over Zeffy and AudienceView?

You don't need enterprise software to run a gala

You don't need enterprise software to run a gala

Zeffy gives you ticketing, auctions, and donor tools in one place — with zero platform fees and support built for small nonprofit teams, not box offices

You shouldn't need a sales call to know what you'll pay

Zeffy shows you the real cost upfront — no custom pricing, no surprises. You know exactly what you're keeping before you launch your first campaign.

Built for theaters, not grassroots fundraising teams

Zeffy's tools are designed for small nonprofits running campaigns, not box offices managing season passes. You get what you need without the complexity.

Get started in minutes, not months

Zeffy's built for teams who need to launch fast. No implementation calls, no training sessions — just create your form and start fundraising today.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and AudienceView

Frequently asked questions

Does Zeffy support my donors if they have questions during checkout?

Yes. Zeffy provides direct donor support during checkout so your team doesn't field payment questions. AudienceView's support focuses on box office operations, leaving small nonprofits to handle donor issues alone.

How much does Zeffy actually cost compared to AudienceView?

Zeffy is 100% free with zero platform fees. Donors can leave an optional contribution to support our work. AudienceView requires contacting sales for custom pricing with subscription or per-ticket fees that cut into your budget.

Can I run a gala with ticketing and auctions without enterprise software?

Yes. Zeffy gives you event ticketing, silent auctions, and donor management in one platform built for small nonprofits. You get what you need to run successful fundraising events without the complexity of box office systems.

Do I need technical expertise to set up fundraising campaigns on Zeffy?

No technical skills needed. Create donation forms, event pages, and campaigns in minutes without implementation calls or training sessions. Zeffy's designed for small teams to launch fundraising quickly and start collecting donations right away.

Decorative
Decorative
Decorative
Decorative
