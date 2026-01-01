Zeffy VS DonorSee

Keep 100% of every donation with zero fees while building lasting donor relationships through personalized follow-ups and professional campaigns.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

DonorSee
Zeffy
Zeffy VS DonorSee: What nonprofits should know before choosing.

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header">$</p><p class="rich-text_table is-header big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p></div></div><div class="column3 is-header"><div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="rich-text_table is-header">$99/month plans plus 15% cut and card fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% +&nbsp;$0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">per transaction, charged by Stripe</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">0% platform fee for the majority of projects; no platform fee taken by DonorSee on those projects.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0/month</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">No monthly fees specified or mentioned publicly.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Other fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">DonorSee takes no overhead on the majority of projects; overhead costs are covered separately and not deducted from donations.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pricing transparency</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">10/10</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3/10</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">No clear pricing page. Fees buried across multiple sources with conflicting information.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="features"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Built for video crowdfunding, not nonprofits - missing donor tools, memberships, events, and year-round fundraising</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">DonorSee focuses on video storytelling for international development projects - not built for general nonprofit fundraising</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ticketing tools - platform is designed for project-based crowdfunding, not events or programs</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No peer-to-peer fundraising tools - supporters can share campaigns but can't create their own fundraising pages</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction support - DonorSee is built for video-based crowdfunding campaigns, not event fundraising</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No raffle functionality - limited to donation campaigns with video updates from the field</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store or product sales - only supports donation campaigns tied to specific projects</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership tools - designed for one-time crowdfunding campaigns with video updates, not recurring relationships</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic donor contact info and campaign history only - no donor profiles or relationship management tools</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Campaign update notifications only - no email marketing tools or donor communication features</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration with mobile-first payment processing and video donor updates</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="payments"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment Methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">All-in-one fundraising: donations, events, memberships, email, and donor CRM — 100% free.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Credit cards only through crowdfunding campaigns. No digital wallets, ACH, or in-person payment options.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Credit cards accepted through crowdfunding campaigns - limited to project-based fundraising only</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No digital wallet support - traditional card checkout only for campaign donors</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ACH bank transfers - card payments only for all campaign contributions</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No in-person payment tools - online crowdfunding platform only, no offline giving options</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="support"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_support.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Real humans, real fast. Free live chat, email, and phone support — no bots, no paywalls, no runaround.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Support built for individual fundraisers, not nonprofit teams. Email-only help with no dedicated nonprofit expertise.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Searchable help docs, video tutorials, and step-by-step guides — all free, all the time.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic knowledge base and FAQs geared toward personal fundraisers; limited or no nonprofit-specific guides.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Live Chat</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Talk to a real person in minutes. No chatbots, no queues — just fast, friendly help.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No live chat — email is the only support channel.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email us anytime. Most questions answered within hours — not days.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but built for individual donors and creators - not nonprofit teams</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Need to talk? Call us. Real support from real people who understand nonprofits.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support or scheduled calls available - email contact only for all users</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Onboarding</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Get set up in under 30 minutes. No training required — but we're here if you need us.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No nonprofit-focused onboarding or training — self-serve setup and email-only assistance.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Community</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Join thousands of nonprofits sharing tips, templates, and best practices.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No community forum or user groups available</p></div></div></div></div></div>

Why Zeffy over DonorSee?

Run your whole nonprofit, not just one crowdfunding campaign

Zeffy gives you donations, events, memberships, CRM, and email — all 100% free, so you can grow beyond single projects and build lasting relationships.

Run your whole nonprofit from one place, not just campaigns

DonorSee is designed for video-based crowdfunding campaigns. Zeffy gives you donations, events, memberships, CRM, and email tools in one platform.

Built for nonprofits, not just crowdfunding

DonorSee supports individual fundraisers and creators. Zeffy is built for nonprofit teams who need donor management, event ticketing, and real communication tools.

Get started in minutes, not months

DonorSee is built for video campaigns. Zeffy is designed for small teams who need to launch fast — set up donations, events, and donor tools without training.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and DonorSee

Frequently asked questions

Does Zeffy really charge zero fees for donations and events?

Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running, but you keep every dollar raised with no platform fees, monthly costs, or hidden charges.

Can I manage donors and send emails, or just collect donations?

Zeffy includes donor management, email tools, and automated receipts in one platform. Track donor history, send personalized follow-ups, and build relationships beyond one-time campaigns.

How quickly can I set up donation forms and event pages?

Most teams launch their first donation form or event page in under 10 minutes. No training required — just simple tools designed for small nonprofit teams who need to start fundraising fast.

Can I accept different payment types beyond credit cards?

Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. You can also collect in-person payments at events. DonorSee only supports credit card payments through Stripe.

What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

