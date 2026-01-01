Zeffy VS FlipGive

Keep 100% of every donation with zero fees while FlipGive takes a cut. Run professional campaigns that build lasting donor relationships.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Sign up to Zeffy for free
Zeffy
Zeffy VS FlipGive: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Zeffy
FlipGive
FlipGive
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header">$</p><p class="rich-text_table is-header big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p></div></div><div class="column3 is-header"><div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="rich-text_table is-header">2.5% charged to donors + inactivity fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">payment processing fee charged to donors for donations made within the Shop App (team is not charged)</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">Free — FlipGive does not charge teams or users to use its platform.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0/month</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">Varies</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">$5 monthly inactivity fee after 12 months of inactivity for teams and Personal Accounts with outstanding funds.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Other fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">Varies</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">No withdrawal fees, but $100 minimum required for withdrawal; 1% Visa fee on international POS transactions; 3% international ATM fee.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pricing transparency</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">10/10</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4/10</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Fee info scattered across help articles and Google snippets. No dedicated pricing page found.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="features"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Shopping cashback platform, not a fundraising tool - no donations, events, or donor management</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No direct donation tools - focuses on shopping cashback fundraising, not traditional giving</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ticketing features - platform is built for retail shopping fundraising, not events</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Shopping-based campaigns where supporters earn cashback from retail purchases for your cause</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction tools - FlipGive is a shopping fundraising platform, not an event or auction management system</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No raffle tools - designed for cashback shopping campaigns, not prize-based fundraising</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No merchandise store - connects supporters to retail partners for cashback, not your own products</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership management - focuses on team fundraising through shopping cashback, not member programs</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No donor CRM - tracks team shopping activity only, no donor profiles or giving history</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No email marketing tools - platform for shopping fundraising only, requires separate email system</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No direct payment processing - funds raised through retail partner cashback, not donor payments</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="payments"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment Methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">All-in-one fundraising: donations, events, memberships, email, and donor CRM — 100% free.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">FlipGive is a cashback shopping platform, not a donation processor; it does not accept payments for nonprofits. No digital wallets, ACH/bank transfers, credit-card donation processing, or in-person Tap-to-Pay are supported.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">FlipGive focuses on cashback shopping rewards - no direct credit card donation processing for nonprofits.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No digital wallet support - supporters shop through partner retailers using traditional payment methods.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ACH payment options - platform designed for retail cashback, not direct fundraising transactions.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No in-person payment capabilities - operates as online cashback platform only.</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="support"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_support.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Real humans, real fast. Free live chat, email, and phone support — no bots, no paywalls, no runaround.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Support built for cashback shoppers, not nonprofits. Email-only contact form with no dedicated team or fundraising expertise.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Searchable help docs, video tutorials, and step-by-step guides — all free, all the time.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No comprehensive help center or searchable docs — support is handled via the contact form.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Live Chat</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Talk to a real person in minutes. No chatbots, no queues — just fast, friendly help.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No live chat — users must use the email contact form for all support requests.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email us anytime. Most questions answered within hours — not days.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support through contact form with unclear response times - no dedicated nonprofit team</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Need to talk? Call us. Real support from real people who understand nonprofits.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support or scheduled calls available - email contact form only for all users</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Onboarding</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Get set up in under 30 minutes. No training required — but we're here if you need us.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Onboarding support is focused on corporate partners; nonprofits get self-serve setup and contact-form assistance only.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Community</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Join thousands of nonprofits sharing tips, templates, and best practices.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No community forum, webinars, or user groups — the platform focuses on cashback shopping rather than training.</p></div></div></div></div></div>

Zeffy is 100% free, always.

Calculate savings
How is Zeffy free?

Why Zeffy over FlipGive?

Run real fundraising campaigns, not just shopping programs

Run real fundraising campaigns, not just shopping programs

FlipGive only works if your supporters shop at partner stores. Zeffy gives you donations, events, memberships, and peer-to-peer — 100% free.

Your donors want to give, not shop for cashback

FlipGive asks supporters to buy things to raise money. Zeffy lets them donate directly — no retail middleman, no explaining how cashback works.

One platform for every fundraiser, not just shopping

FlipGive only handles shopping campaigns. Zeffy gives you donations, events, memberships, raffles, and auctions in one place — so you can fundraise your way.

Get started in minutes, not months

FlipGive is built for corporate partnerships and retail logistics. Zeffy is built for small nonprofits — set up your first campaign in under 10 minutes, no training required.

Sign up for free

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and FlipGive

Frequently asked questions

Does Zeffy really charge zero fees for nonprofits?

Yes. Zeffy charges nonprofits zero fees on donations, events, memberships, and all fundraising. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for organizations like yours.

Can I accept direct donations with Zeffy instead of relying on shopping cashback?

Absolutely. Zeffy lets donors give directly through donation forms, peer-to-peer campaigns, and event tickets. No shopping required, no retail partnerships, just straightforward giving that keeps 100% of funds.

What fundraising tools does Zeffy offer beyond basic donations?

Zeffy offers donation forms, event ticketing, memberships, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one platform. Run any fundraiser you need without paying platform fees or learning multiple tools.

How quickly can I start fundraising with Zeffy compared to FlipGive?

Create your first campaign in under 10 minutes. No retail partnerships to set up, no shopping logistics to manage. Just sign up, build your form, and start accepting donations immediately.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

Looking for a better option?

What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

Start your nonprofit
Sign up for free

ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

Start your nonprofit
How is Zeffy free?

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

Start your nonprofit
Sign up for free

plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

Start your nonprofit
Sign up for free

mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

Start your nonprofit
Sign up for free

No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

Start your nonprofit
Sign up for free
Sign up to Zeffy for free
100% free forever.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

SUCCESS STORIES

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

Switch to Zero-Fee Fundraising Today!
Read more stories

Ready to get started for free?

Sign up for free
© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

