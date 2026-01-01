Zeffy VS Jersey Watch

Jersey Watch

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header">$</p><p class="rich-text_table is-header big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p></div></div><div class="column3 is-header"><div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="rich-text_table is-header">$29/month plans plus 3.5% + $1 per gift</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3.5% + $1</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">per transaction for online payments (covers all credit and debit card fees)</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">No setup fees, no platform fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0/month</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$29/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Basic: $29/month, Plus: $49/month, Pro: $79/month</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Other fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">No setup fees, no additional fees, no contracts</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pricing transparency</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">10/10</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">8/10</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">Clear pricing page with tiers and processing fees listed. No hidden costs or complex terms needed.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.8/5</p></div></div></div></div></div>

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="features"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.8/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Sports fundraising focus with limited nonprofit tools - requires paid plans for branding and advanced features</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Jersey Watch offers donation forms with recurring giving options - requires paid plan for custom branding</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration management and check-in tools - available on paid plans only</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns with individual fundraiser pages and team leaderboards on paid plans</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction features - Jersey Watch focuses on sports fundraising campaigns, not event-based auctions</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle management with ticket sales and winner selection - requires upgrade to access raffle features</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Product sales and merchandise store with inventory tracking - limited to higher-tier paid plans</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership management - designed for one-time fundraising campaigns, not recurring member relationships</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic donor data collection through campaign forms - no full donor profiles or relationship tracking</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Campaign update emails to supporters - no donor segmentation or fundraising newsletter tools</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Integrated payment processing with credit card and ACH options for donations</p></div></div></div></div></div>

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="payments"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment Methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">All-in-one fundraising: donations, events, memberships, email, and donor CRM — 100% free.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Credit cards only. No digital wallets, ACH, or in-person payment options.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Jersey Watch focuses on sports team fundraising - credit card processing available but limited to team-specific campaigns</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Digital wallet support unclear - platform appears focused on traditional card checkout for sports teams</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ACH bank transfer options - card payments only for team fundraising campaigns</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No in-person payment tools - designed for online team fundraising only, not events or face-to-face giving</p></div></div></div></div></div>

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="support"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_support.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Real humans, real fast. Free live chat, email, and phone support — no bots, no paywalls, no runaround.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5.0/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Jersey Watch sells watches, not fundraising tools - no nonprofit support, training, or fundraising expertise available.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Searchable help docs, video tutorials, and step-by-step guides — all free, all the time.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Retail help center with FAQs, shipping and returns info - no nonprofit or fundraising guidance.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Live Chat</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Talk to a real person in minutes. No chatbots, no queues — just fast, friendly help.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No live chat for nonprofit support - customer service is handled via email and retail channels.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email us anytime. Most questions answered within hours — not days.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Standard retail customer service for watch purchases - no nonprofit or fundraising expertise.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Need to talk? Call us. Real support from real people who understand nonprofits.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support for nonprofit fundraising - Jersey Watch is a retail watch seller and does not offer fundraising platform phone support.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Onboarding</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Get set up in under 30 minutes. No training required — but we're here if you need us.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No dedicated onboarding or nonprofit setup — support focuses on retail purchases and product use only.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Community</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Join thousands of nonprofits sharing tips, templates, and best practices.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No community forum or user groups - Jersey Watch focuses on retail customers rather than nonprofit communities.</p></div></div></div></div></div>