Zeffy VS Jersey Watch

Keep 100% of every donation with zero fees while managing donors, events, and campaigns in one place designed for small nonprofits.

Decorative

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Sign up to Zeffy for free - 100% free forever.
Jersey Watch
logo-white-Zeffylogo-dark-Zeffy
Zeffy
Decorative

Zeffy VS Jersey Watch

Zeffy VS Jersey Watch: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Zeffy
Jersey Watch
Jersey Watch
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header">$</p><p class="rich-text_table is-header big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p></div></div><div class="column3 is-header"><div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="rich-text_table is-header">$29/month plans plus 3.5% +&nbsp;$1 per gift</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3.5% +&nbsp;$1</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">per transaction for online payments (covers all credit and debit card fees)</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">No setup fees, no platform fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0/month</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$29/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/><p class="table_text">Basic: $29/month, Plus: $49/month, Pro: $79/month</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Other fees</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table">$</p><p class="rich-text_table big-text">0</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">No setup fees, no additional fees, no contracts</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pricing transparency</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">10/10</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">8/10</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/><p class="table_text">Clear pricing page with tiers and processing fees listed. No hidden costs or complex terms needed.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="stack"><p class="rich-text_table big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/><p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.8/5</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="features"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.8/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Sports fundraising focus with limited nonprofit tools - requires paid plans for branding and advanced features</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Jersey Watch offers donation forms with recurring giving options - requires paid plan for custom branding</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration management and check-in tools - available on paid plans only</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns with individual fundraiser pages and team leaderboards on paid plans</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction features - Jersey Watch focuses on sports fundraising campaigns, not event-based auctions</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle management with ticket sales and winner selection - requires upgrade to access raffle features</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Product sales and merchandise store with inventory tracking - limited to higher-tier paid plans</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership management - designed for one-time fundraising campaigns, not recurring member relationships</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic donor data collection through campaign forms - no full donor profiles or relationship tracking</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Campaign update emails to supporters - no donor segmentation or fundraising newsletter tools</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Integrated payment processing with credit card and ACH options for donations</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="payments"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment Methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">All-in-one fundraising: donations, events, memberships, email, and donor CRM — 100% free.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Credit cards only. No digital wallets, ACH, or in-person payment options.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Jersey Watch focuses on sports team fundraising - credit card processing available but limited to team-specific campaigns</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Digital wallet support unclear - platform appears focused on traditional card checkout for sports teams</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ACH bank transfer options - card payments only for team fundraising campaigns</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No in-person payment tools - designed for online team fundraising only, not events or face-to-face giving</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="support"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_support.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Real humans, real fast. Free live chat, email, and phone support — no bots, no paywalls, no runaround.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="stack"><p class="rich-text_table is-header big-text">5.0/5</p></div><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"><p class="rich-text_table is-header">Jersey Watch sells watches, not fundraising tools - no nonprofit support, training, or fundraising expertise available.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Searchable help docs, video tutorials, and step-by-step guides — all free, all the time.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Retail help center with FAQs, shipping and returns info - no nonprofit or fundraising guidance.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Live Chat</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Talk to a real person in minutes. No chatbots, no queues — just fast, friendly help.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No live chat for nonprofit support - customer service is handled via email and retail channels.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email us anytime. Most questions answered within hours — not days.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text">Standard retail customer service for watch purchases - no nonprofit or fundraising expertise.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Need to talk? Call us. Real support from real people who understand nonprofits.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support for nonprofit fundraising - Jersey Watch is a retail watch seller and does not offer fundraising platform phone support.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Onboarding</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Get set up in under 30 minutes. No training required — but we're here if you need us.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No dedicated onboarding or nonprofit setup — support focuses on retail purchases and product use only.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Community</div></div><div class="column2 is-compare is-green"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Join thousands of nonprofits sharing tips, templates, and best practices.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No community forum or user groups - Jersey Watch focuses on retail customers rather than nonprofit communities.</p></div></div></div></div></div>

Zeffy is 100% free, always.

Calculate savings
How is Zeffy free?

Why Zeffy over Jersey Watch?

Why Zeffy over Zeffy and Jersey Watch?

Keep more of every dollar your community gives

💰

Keep more of every dollar your community gives

Zeffy charges you nothing — no monthly fees, no processing fees, no per-transaction costs — so your team can focus on your mission, not your budget.

🆓

Your budget shouldn't pay for the platform

Zeffy is 100% free — no monthly fees, no processing fees, no per-transaction charges. Every dollar raised goes directly to your mission.

🛠️

Built for nonprofits, not sports teams

Zeffy gives you donor management, email tools, memberships, and auctions — not just registration forms. One platform built for how nonprofits actually work.

🚀

Get started in minutes, not months

Zeffy's built for small teams who need to launch fast. No training required, no tech headaches — just simple tools that work from day one.

Sign up for free

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Jersey Watch

Frequently asked questions

Is Zeffy really free for nonprofits?

Yes. Zeffy charges nonprofits zero fees — no monthly costs, no processing fees, no per-transaction charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.

Can I manage donors and memberships with Zeffy?

Zeffy includes donor profiles, membership management, email tools, and auction features in one platform. You can track giving history, send targeted updates, and manage recurring memberships without paying extra.

How quickly can I start fundraising with Zeffy?

You can launch your first campaign in minutes. Create donation forms, event pages, or membership sign-ups without training or technical setup. Everything works right away so you can start raising funds today.

Does Zeffy work for nonprofits or just sports teams?

Zeffy is built specifically for nonprofits. You get donor management, auction tools, membership features, and email campaigns designed for charitable giving — not sports registration or team scheduling.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

No items found.
Sign up for free
Looking for a better option?

Related content

No items found.
Sign up for free
What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

Start your nonprofit
Sign up for free

ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

Start your nonprofit
How is Zeffy free?

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

Start your nonprofit
Sign up for free

plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

Start your nonprofit
Sign up for free

mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

Start your nonprofit
Sign up for free

No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

Start your nonprofit
Sign up for free
Sign up to Zeffy for free
100% free forever.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
Decorative
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

SUCCESS STORIES

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

Switch to Zero-Fee Fundraising Today!
Read more stories

Ready to get started for free?

Sign up for free
Solutions
Features
COMPANY
Fundraising Tips
Support

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript