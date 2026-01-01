ActBlue and Kindrid both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
ActBlue charges 4% per gift and Kindrid takes 2.9% plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue and Kindrid require separate software for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything you need to run complete fundraising campaigns.
ActBlue and Kindrid offer basic donor data only. Zeffy includes donor stewardship tools, email templates, and follow-up automation to strengthen relationships.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction, which adds up quickly. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but every dollar of your donation goes directly to your cause.
Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction and limits support to business hours. Zeffy offers unlimited support and zero platform fees. Plus, we include event ticketing, online stores, and membership management - features Kindrid doesn't offer.
Most platforms take a percentage of every donation. Zeffy is completely free for nonprofits - no hidden fees, no monthly charges. We also offer all-in-one fundraising tools including auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns that competitors charge extra for.
ActBlue takes 3.95% + $0.15 per transaction, while Kindrid charges 2.9% + $0.30 plus monthly fees. Zeffy is 100% free for nonprofits. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization never pays fees.
Nonprofits choose Zeffy because we offer everything in one place without fees. While ActBlue and Kindrid require separate tools for events, auctions, and stores, Zeffy includes all fundraising features at no cost to your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
