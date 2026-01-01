ActBlue and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Raise Donors
💸
ActBlue and RaiseDonors charge 3.95-4% processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
🧰
ActBlue and RaiseDonors only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
💬
ActBlue and RaiseDonors limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no processing fees, monthly costs, or hidden charges. ActBlue takes 3.95% plus $0.15 per donation, while RaiseDonors charges processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost. ActBlue limits support by plan type, and RaiseDonors gates phone support behind premium plans with tiered response times. Our team helps you succeed without charging extra for assistance.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. ActBlue only handles donations for political causes, while RaiseDonors lacks these features entirely. You get a complete fundraising toolkit without paying extra fees.
Zeffy is completely free - no processing fees, monthly costs, or hidden charges. ActBlue takes 4% per gift plus transaction fees, while RaiseDonors charges $99 monthly plus 4.4% per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform at zero cost. ActBlue only handles political donations, while RaiseDonors lacks these features entirely and charges extra fees for basic tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
