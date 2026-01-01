Airauctioneer and BiddingOwl help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Bidding Owl
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, and BiddingOwl takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Airauctioneer and BiddingOwl only handle auctions. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all without fees.
Airauctioneer and BiddingOwl limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support plus live chat to help you succeed whenever you need it.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge $1.25 per item plus card fees or 5% plus card fees. You keep every dollar raised for your mission instead of losing money to transaction costs.
Yes, Zeffy provides auctions, raffles, donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one platform. Auction-only platforms require multiple tools and subscriptions to run complete fundraising programs.
Zeffy offers unlimited email and phone support whenever you need help, plus live training sessions. Auction platforms typically limit support to business hours only and charge extra fees that reduce your fundraising impact.
With Zeffy, you keep 100% of what you raise because there are zero platform fees. Auction platforms like Airauctioneer charge $1.25 per item plus card fees, while BiddingOwl takes 5% plus card fees. Those costs add up fast and take money away from your mission.
Zeffy gives you auctions, donations, ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one free platform. Auction-only platforms force you to buy separate tools for different fundraising needs, creating more work and higher costs for your team.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
