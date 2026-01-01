Airauctioneer and CharityAuctionsToday help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Charity Auctions Today
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while CharityAuctionsToday takes 5% of everything. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Airauctioneer and CharityAuctionsToday only handle auctions. Zeffy lets you run auctions, raffles, sell tickets, and collect donations all in one platform without juggling multiple tools.
Airauctioneer and CharityAuctionsToday limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help setting up your fundraiser.
Zeffy offers all fundraising tools in one place with zero platform fees, while auction platforms charge fees on every bid and limit you to just auctions. You get donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns without losing money to processing costs.
Auction platforms take $1.25 per item plus card fees or 5% of all proceeds. With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations while donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports donations, event ticketing, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything your nonprofit needs in one platform without juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost, while auction platforms limit support to business hours only. You get dedicated help setting up all your fundraising activities without worrying about additional fees.
Zeffy grows with your nonprofit. When you're ready to expand beyond auctions, you already have donations, events, raffles, and peer-to-peer tools in place. No need to switch platforms or learn new systems as your fundraising evolves.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
