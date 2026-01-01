Auction Frogs and SchoolAuction.net help you run fundraising auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auction Frogs VS School Auction.net
Auction Frogs charges $395+ per event plus card fees, and SchoolAuction.net takes 3% of winning bids. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission.
Auction Frogs and SchoolAuction.net only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and tickets. Zeffy combines everything in one place.
Auction Frogs and SchoolAuction.net limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited support whenever you need help setting up your event.
Zeffy offers all fundraising tools in one platform with zero fees, while auction platforms charge $395+ per event plus processing fees. You get auctions, donations, ticketing, and more without losing money to fees.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, ticketing, memberships, and online stores. Run any fundraiser you need from one platform without juggling multiple tools.
Auction platforms charge $395+ per event plus 3% processing fees. With Zeffy's zero-fee model, a $10,000 auction keeps all funds for your cause instead of losing $695+ to platform and processing fees.
Auction platforms charge $395+ per event plus processing fees. Zeffy charges zero platform fees, so your $10,000 auction keeps all funds instead of losing $695+ to fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy includes everything you need in one platform: auctions, ticketing for galas, donation pages, raffles, and online stores. No need to pay for multiple tools or juggle different platforms like with auction-only solutions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
