Beacon VS Zoho CRM

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✓ Donation History & Notes per Donor
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✓

Donor Tags / Segments Beacon: ✓
Zoho CRM: ✓

Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Beacon: ✓ Zoho CRM: ✗

Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✓ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✓

Export Donor Data Anytime
Beacon: ✓ Zoho CRM: ✓

Offline Donations Tracking
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✗ Pre-filled donation forms
Beacon: ✓
Zoho CRM: ✗
Pricing

Beacon: N/A - Monthly fees plus card fees per gift
Zoho CRM: $20/user/month - $20/user/month plus add-on costs

Processing fees
Beacon: 1.2% + £0.20 - Beacon does not charge processing fees. Payment providers like Stripe, GoCardless, and PayPal charge their own discounted non-profit rates.
Zoho CRM: N/A - No processing fees mentioned. Payment methods accepted include Visa, MasterCard, American Express, checks, PayPal, and wire transfers.

Platform fees
Beacon: 0% - Beacon does not charge any platform fees on payments.
Zoho CRM: $0 - No platform fees, contracts, renewals, or additional annual charges.

Monthly fees
Beacon: £36/mo - Starter plan available on monthly or annual billing for 500–2,000 contacts, with higher tiers for larger contact volumes.
Zoho CRM: $105/user/month - Flexible User and All Employee pricing options with monthly or annual billing.

Value for money
Beacon: 5.0
Zoho CRM: 4.3
Features

Beacon: 5.0/5 - Built for nonprofits. Membership management, email marketing, and donor tracking all included. Ready to use immediately. Zoho CRM: 4.3/5 - Sales-focused CRM. Requires customization for nonprofits. Needs third-party tools for donations, events, and membership management. Donations
Beacon: ✓ - Beacon tracks donor information and giving history but doesn't process donations directly - you'll need a separate payment processor
Zoho CRM: ✗ - Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing. Requires third-party integrations. Ticketing
Beacon: ✗ - No event ticketing features - Beacon focuses on donor management rather than event sales
Zoho CRM: ✗ - Basic event tracking through deals and contacts, but no ticket sales or event management features. Requires third-party event software. Peer-to-Peer Fundraising
Beacon: ✗ - Limited peer-to-peer fundraising support - mainly tracks relationships but doesn't facilitate campaign creation
Zoho CRM: ✗ - Limited peer-to-peer fundraising support. Can track campaigns through custom fields but lacks dedicated P2P tools and fundraiser dashboards. Auctions
Beacon: ✗ - No auction management capabilities - Beacon doesn't handle event-based fundraising activities
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and manage donor follow-up. Raffles
Beacon: ✗ - No raffle management tools available - you'd need to use external platforms for fundraising events
Zoho CRM: ✗ - No raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and manage winner selection. Online store
Beacon: ✗ - No e-commerce or online store functionality - Beacon is built specifically for donor relationship management
Zoho CRM: ✗ - No e-commerce capabilities. You'd need separate online store software and manual processes to sync sales data with donor records. Memberships
Beacon: ✓ - Beacon offers membership management with recurring billing, member directories, and automated renewal reminders through their CRM system.
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking, member benefits management, or automated membership communications designed for donor relationships.

Donor Management/CRM
Beacon: ✓ - Beacon specializes in nonprofit CRM with donor profiles, giving history tracking, pledge management, and fundraising campaign tools designed for nonprofits.
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM provides robust contact management, deal tracking, and reporting features. However, it's built for sales teams, not nonprofits, so you'll need to adapt business terminology and workflows for donor relationships. Emails & Newsletter
Beacon: ✓ - Beacon includes email marketing tools with templates, segmentation, and automated campaigns built into their donor management platform.
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM includes email marketing features with templates and automation, but these are designed for sales teams rather than donor communications and lack nonprofit-specific messaging tools.

Payment Processing
Beacon: ✓ - Beacon integrates with Stripe and PayPal for payment processing, but charges additional transaction fees on top of processor fees.
Zoho CRM: ✗ - Beacon integrates with Stripe and PayPal for payment processing, but charges additional transaction fees on top of processor fees.
Payment methods

Beacon: ✗ - No payment processing - donor management only
Zoho CRM: ✗ - No payment processing - donor management only

Credit Card Payments
Beacon: ✗ - Not supported - Beacon CRM is a donor management system, not a payment processor
Zoho CRM: ✗ - Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing

Apple Pay & Google Pay
Beacon: ✗ - Not supported - Beacon CRM doesn't offer payment processing capabilities
Zoho CRM: ✗ - Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing

ACH / Bank Transfers
Beacon: ✗ - Not supported - Beacon CRM focuses on donor management and case management, not payment processing
Zoho CRM: ✗ - Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing

Tap to Pay App
Beacon: ✗ - Not supported - Beacon CRM is designed for donor management, not in-person payments
Zoho CRM: ✗ - Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing
Customer Support

Beacon: 5.0/5
Zoho CRM: 4.3/5

Unlimited Support Beacon: ✗ - Beacon offers limited support based on plan tier
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM limits support based on plan tier, with premium support for higher plans

Phone Support / Office Hours
Beacon: ✓ - Beacon provides phone support during standard business hours
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM offers phone support during business hours for paid plan users

Webinars
Beacon: ✓ - Beacon offers regular training webinars and educational sessions for users
Zoho CRM: ✓ - Zoho CRM offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
Beacon: ✓ - Beacon maintains a comprehensive help center with articles and guides Zoho CRM: ✓ - Zoho CRM has an extensive help center with articles, guides, and tutorials

Email
Beacon: ✓ - Beacon provides live chat support during business hours
Zoho CRM: ✗ - Zoho CRM provides live chat support during business hours for paid plans

Nonprofit-Focused Support Team
Beacon: ✓ - Support built for nonprofits with live chat, phone help, and training webinars — access varies by plan tier
Zoho CRM: ✗ - Business-focused support with help center and webinars — phone and chat limited to paid plans only