BiddingOwl and Silent Auction Pro help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bidding Owl VS Silent Auction Pro
BiddingOwl takes 5% plus card fees and Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
BiddingOwl and Silent Auction Pro only handle auctions, forcing you to juggle separate tools for donations, raffles, and ticketing. Zeffy handles everything in one place.
BiddingOwl and Silent Auction Pro limit support to business hours and premium plans. Zeffy offers unlimited email support to every organization, no matter your plan.
BiddingOwl takes 5% plus card fees from every winning bid, while Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% plus card fees. With Zeffy's 0% platform fees, a $10,000 auction keeps you an extra $500-800 for your mission.
Unlike auction-only platforms, Zeffy's team helps with your entire fundraising strategy. Get unlimited support for donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management - not just auction questions.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while BiddingOwl charges 5% plus card fees and Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% plus card fees. You keep every dollar raised for your cause.
Yes. While auction platforms only handle bidding, Zeffy provides auctions, donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management all in one place. No need for multiple expensive tools.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support at no extra cost. BiddingOwl and Silent Auction Pro limit support by plan tier and charge premium fees for phone assistance.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
