Bloomerang and Bonterra offer donor management and fundraising tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Bonterra
💰
Bloomerang and Bonterra charge platform fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
Bloomerang and Bonterra focus on donor management but require separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🚀
Bloomerang and Bonterra require complex setup and monthly commitments starting at $200+. Zeffy works immediately with no monthly fees or contracts.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees and Bonterra costs $200+/month. You keep every dollar donated and get complete fundraising tools, not just donor tracking.
Yes, Zeffy combines donor management with full payment processing at zero cost. Unlike Bloomerang and Bonterra that require third-party integrations for payments, Zeffy handles donations, donor data, and relationships in one platform without fees.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. While Bloomerang and Bonterra focus only on donor data management, Zeffy includes payment processing, event ticketing, and online stores - all at zero cost to your organization.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card costs and Bonterra starts at $200+ monthly, you get donor tracking, communication tools, and payment processing without any fees eating into your budget.
Yes, Zeffy tracks donor history, manages relationships, and sends communications just like traditional donor management platforms. The difference is you also get built-in payment processing and fundraising tools, all completely free for your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript