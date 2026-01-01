Bloomerang and Donorsnap both offer donor management tools, but their monthly fees add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, and automated acknowledgments with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Donorsnap
🆓
Bloomerang and Donorsnap charge monthly subscription fees before you even raise a dollar. Zeffy is completely free, so you can focus your budget on your mission.
💳
Bloomerang takes 1% plus card fees, while Donorsnap requires separate payment processors with additional costs. Zeffy processes all donations at zero cost to you.
🧰
Bloomerang and Donorsnap focus only on donor tracking, requiring separate tools for events and fundraising. Zeffy combines donor management with donation forms, ticketing, and raffles in one platform.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees, and Donorsnap requires monthly fees plus processing costs on every gift. You keep 100% of donations and get full CRM capabilities without the extra costs eating into your fundraising.
Yes, Zeffy combines donation processing and donor management in one platform at zero cost. Unlike Bloomerang and Donorsnap that focus mainly on data tracking and require separate payment processors with additional fees, Zeffy handles everything from online giving to donor relationships without charging you.
Zeffy provides essential donor tracking, communication tools, and giving history without the complexity or costs of traditional CRMs. While Bloomerang and Donorsnap offer extensive features that many small nonprofits don't need, Zeffy focuses on what matters most: building relationships and raising funds efficiently.
Zeffy charges zero fees for donor management and donation processing. Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while Donorsnap requires monthly fees plus card fees on every gift. Your donor data and fundraising work together without extra costs eating into your mission.
Zeffy combines donation processing with donor management at zero cost, while Bloomerang and Donorsnap focus only on data tracking and require separate payment processors with additional fees. You get complete fundraising and relationship management in one platform without paying for features you don't need.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
