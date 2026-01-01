Bluefire Giving focuses on churches while Easyfundraising connects shoppers to causes, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Easyfundraising
💯
Bluefire Giving and Easyfundraising take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Bluefire Giving lacks auctions and raffles, while Easyfundraising only handles shopping donations. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🤝
Bluefire Giving and Easyfundraising offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited help whenever you need guidance.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. Bluefire Giving charges $49/month plus card fees on every donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping more funds for your mission.
Zeffy offers direct donation tools with forms, peer-to-peer campaigns, and events at zero cost. Easyfundraising focuses on shopping partnerships with limited direct giving options. You get complete fundraising capabilities without needing multiple platforms.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay with no fees. Bluefire Giving lacks digital wallet options, while Easyfundraising doesn't process direct payments. You get modern payment flexibility at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help at zero cost. Bluefire Giving limits support to business hours only, while Easyfundraising offers basic UK hours support. You get dedicated help when you need it without paying extra fees.
Small nonprofits need every dollar for their mission. Zeffy eliminates monthly fees and transaction costs that eat into your budget. Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, making it expensive for smaller organizations with limited fundraising budgets.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript