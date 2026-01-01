Bonfire VS Wix

Bonfire and Wix both help you sell custom merchandise, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to run merchandise campaigns, donation drives, and events — all with zero fees so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Bonfire takes 8% of every sale and Wix charges monthly fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt campaign or online store actually raises money for your mission.
🎯
Bonfire only sells merchandise and Wix requires third-party apps for donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management built for nonprofits.
📞
Bonfire offers basic email help and Wix limits phone support to premium users. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donation processing, donor management, and event ticketing with zero platform fees. Bonfire charges 8% on sales and only handles merchandise, while Wix requires monthly subscriptions plus transaction fees for basic donation features.
Zeffy charges zero platform fees on all fundraising activities. Bonfire takes 8% of every merchandise sale, and Wix charges monthly subscription fees plus payment processing costs. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, keeping more funds for your mission.
No. Bonfire only handles merchandise sales without donation processing or donor management. Wix requires expensive third-party apps for basic nonprofit features like tax receipts and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all fundraising tools in one platform designed for nonprofits.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and office hours at zero cost. Bonfire only offers basic email support, while Wix limits phone support to premium subscribers who pay monthly fees. You get dedicated nonprofit expertise without extra charges.
Nonprofit-specific platforms understand your unique needs. Zeffy offers donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns built-in with zero fees. eCommerce platforms like Bonfire and Wix require expensive add-ons and monthly subscriptions for basic nonprofit features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
