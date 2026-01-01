Bonterra and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS E Tapestry
💯
Bonterra and eTapestry charge monthly fees plus 3% on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets, auction bids, and donations go directly to your mission.
🧰
Bonterra and eTapestry focus only on donor databases, forcing you to juggle multiple tools for events and sales. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships in one place.
📞
Bonterra and eTapestry offer tiered support that costs extra for real help. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization, because your success matters more than our profit margins.
Zeffy offers complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+/month plus 3% fees and eTapestry costs $59+/month plus transaction fees. You get the same donor tracking, communication tools, and reporting without the monthly bills eating into your mission budget.
Zeffy provides robust donor profiles, giving history, and automated receipts just like expensive platforms. The difference? No setup fees, no monthly costs, and no transaction charges. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. Zeffy includes donor segmentation, email campaigns, and detailed reporting at no cost. While Bonterra and eTapestry charge hundreds monthly plus fees, we believe small nonprofits deserve access to professional tools without the financial burden.
Zeffy provides complete donor tracking, automated receipts, and detailed giving histories at zero cost. While Bonterra charges $200+/month and eTapestry starts at $59/month, we operate through voluntary donor contributions instead of mandatory fees.
You get donor profiles, giving patterns, and campaign performance reports just like expensive platforms. The difference is no setup costs or monthly bills draining your budget while you focus on building lasting donor relationships.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript