Bonterra and EveryAction offer donor management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Every Action
💯
Bonterra charges $200+/month plus 3% fees, EveryAction costs $109/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Bonterra and EveryAction require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need in one simple platform.
🚀
Bonterra and EveryAction need technical setup and training. Zeffy works right away, so you can focus on donor stewardship instead of software.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees, Zeffy lets you keep every dollar donated and provides simple tools that don't require technical training.
Unlike EveryAction's $109/month plus card fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. You get donor tracking, automated receipts, and easy reporting without the complexity or monthly bills that strain small nonprofit budgets.
Yes, and without the fees. Zeffy provides donation forms, event ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management in one free platform. No setup complexity, no training required, and no processing fees eating into your mission funds.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Bonterra charges $200+/month and EveryAction costs $109/month, Zeffy tracks donors, sends automated receipts, and creates detailed reports for free. No monthly bills, no setup fees.
Zeffy eliminates the biggest barrier for small nonprofits: cost. You get donor tracking, communication tools, and reporting without monthly fees or transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping your budget focused on your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
