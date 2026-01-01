Bonterra VS Virtuous

Virtuous

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
Bonterra: $200+/month plus 3% card fees
Virtuous: Monthly fees plus card fees per gift

Processing fees
Bonterra: 2.9% + $0.30 per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
Virtuous: 2.9% + $0.30 per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 for Amex; 1% + $0.50 for ACH (USA only); 1% international surcharge; 0.6% corporate card surcharge

Platform fees
Bonterra: 3% flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
Virtuous: 0.7% per transaction (Virtuous Giving app fee)

Monthly fees
Bonterra: Contact for pricing – no public pricing available
Virtuous: $199/month starting price for Standard plan with annual billing; higher tiers available for Pro and Enterprise plans

Value for money
Bonterra: 4.4
Virtuous: 4.4

Features
Bonterra: 4.4/5 - Powerful CRM for larger teams, but requires training and technical setup to use effectively.
Virtuous: 4.4/5 - Strong donor tools with complexity that may overwhelm smaller nonprofit teams without dedicated staff.

Donations
Bonterra: Bonterra provides donation processing with CRM integration, though it comes with transaction fees and requires staff training to navigate their complex interface effectively.
Virtuous: Virtuous processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Their donor management tools help track giving history and engagement.

Ticketing
Bonterra: Bonterra offers event management with ticketing capabilities, though the system can be overwhelming for smaller events and requires extensive configuration for optimal use.
Virtuous: Virtuous doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing software and manual work to sync attendee data with donor records.

Peer-to-Peer Fundraising
Bonterra: Bonterra includes peer-to-peer fundraising tools within their donor management system, but campaigns require significant setup time and technical knowledge to launch successfully.
Virtuous: Virtuous offers peer-to-peer fundraising tools with campaign pages and social sharing, but charges processing fees on all donations raised.

Auctions
Bonterra: Bonterra offers auction management through their fundraising suite, but it requires technical setup and often needs additional integrations to work smoothly with other tools.
Virtuous: Virtuous doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your CRM.

Raffles
Bonterra: Bonterra doesn't provide built-in raffle functionality - organizations must use workarounds or additional software to run raffle campaigns through their platform.
Virtuous: Virtuous doesn't support raffle ticket sales. You'd need separate raffle software and manual entry to track participants in your donor database.

Online store
Bonterra: Bonterra doesn't offer dedicated online store functionality - nonprofits need to integrate third-party e-commerce solutions, adding complexity and costs to their setup.
Virtuous: Virtuous doesn't include e-commerce features. You'd need third-party store software and manual processes to connect sales data to donor records.

Memberships
Bonterra: Bonterra offers membership management through their donor database, but it's primarily designed for tracking rather than automated membership workflows or renewal processes.
Virtuous: Virtuous offers basic membership tracking through donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals, member portals, or tiered membership levels that many nonprofits need.

Donor Management/CRM
Bonterra: Strong donor database with contact management, giving history tracking, and reporting. Designed for larger nonprofits with complex donor relationships and stewardship needs.
Virtuous: Virtuous excels in donor management with robust CRM features, donor journey mapping, and relationship tracking. Offers detailed analytics and reporting, but the complexity can overwhelm smaller nonprofit teams.

Emails & Newsletter
Bonterra: Includes email marketing tools with templates and segmentation features. However, advanced email automation requires higher-tier plans with additional monthly costs.
Virtuous: Virtuous includes email marketing tools with templates and automation workflows. However, advanced segmentation and A/B testing features require higher-tier plans, increasing costs for smaller nonprofits.

Payment Processing
Bonterra: Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Requires setup with third-party processors and additional costs for payment processing.
Virtuous: Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Requires setup with third-party processors and additional costs for payment processing.

Payment methods
Bonterra: Donor management only — no payment processing
Virtuous: Credit cards and digital wallets — no tap-to-pay

Credit Card Payments
Bonterra: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Virtuous: Yes - Processes all major credit cards with integrated payment processing

Apple Pay & Google Pay
Bonterra: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Virtuous: Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay

ACH / Bank Transfers
Bonterra: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Virtuous: Yes - Accepts bank transfers and ACH payments for recurring donations

Tap to Pay App
Bonterra: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Virtuous: No - Does not offer tap-to-pay mobile app functionality

Customer Support
Bonterra: 4.4/5
Virtuous: 4.4/5 Unlimited Support
Bonterra: Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited
Virtuous: Virtuous offers tiered support based on plan level, not unlimited

Phone Support / Office Hours
Bonterra: Bonterra provides phone support during standard business hours Virtuous: Virtuous provides phone support during standard business hours

Webinars
Bonterra: Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users Virtuous: Virtuous offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
Bonterra: Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
Virtuous: Virtuous maintains a comprehensive help center with articles and guides Email
Bonterra: Bonterra provides live chat support during business hours
Virtuous: Virtuous provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team
Bonterra: Nonprofit-focused support with live chat, phone, and webinars — access level depends on your plan tier
Virtuous: Nonprofit-focused support with live chat, phone, and webinars — access level depends on your plan tier