Bonterra VS Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$200+/month plus 3% card fees
$20/user/month plus add-on costs
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
N/A - No pricing information available
Platform fees: 3% flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
$0 - No platform fees. No long-term contracts, no renewal costs or additional annual charges.
Monthly fees: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
$105/user/month - Flexible User Pricing with monthly or annual billing options, plus All Employee Pricing tiers.
Value for money: 4.4 vs 4.3

Features
4.4/5 - Powerful but complex. Requires training and setup time to configure for your nonprofit. 4.3/5 - Built for sales, not nonprofits. Missing donation tools and donor-specific features you need.
Donations: Bonterra processes donations with built-in payment processing fees (2.9% + $0.30 per transaction) that reduce your fundraising impact.
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing: Bonterra offers event ticketing through their platform, but charges processing fees on every ticket sale, reducing your event revenue.
No event ticketing features. You can track event attendees but need separate ticketing software for selling and managing tickets.
Peer-to-Peer Fundraising: Bonterra includes peer-to-peer fundraising tools, but setup requires technical knowledge and ongoing management can be complex for small teams.
No peer-to-peer fundraising tools. You can track supporter relationships but can't create fundraising campaigns for supporters.
Auctions: Bonterra offers auction management through their fundraising suite, but it requires technical setup and comes with transaction fees that eat into your proceeds.
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders.
Raffles: Bonterra doesn't provide specific raffle management features - you'd need workarounds or third-party integrations to run raffles effectively.
No raffle functionality. You'd need external raffle software and manually import participant data into your CRM system.
Online store: Bonterra doesn't offer dedicated online store functionality - you'd need to integrate with separate e-commerce platforms for merchandise sales.
No built-in e-commerce features. You'd need third-party integrations and manual processes to track nonprofit merchandise sales.
Memberships: Bonterra offers membership management through their donor platform, but it's part of a complex suite that requires training and setup time to configure properly.
Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking, member benefits management, or automated membership communications designed for organizations.
Donor Management/CRM: Strong donor management and CRM features with detailed reporting, but the learning curve is steep and requires significant time investment to master.
Zoho CRM provides solid contact management and pipeline tracking, but it's designed for sales processes rather than donor relationships. Lacks nonprofit-specific features like gift acknowledgments and donor stewardship tools.
Emails & Newsletter: Includes email marketing tools within their platform, though it's designed more for large nonprofits with dedicated marketing teams than small organizations.
Zoho CRM includes email marketing features with templates and automation. However, it's built for sales teams, not nonprofits, so donor-specific communication tools are limited.
Payment Processing: Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding up quickly for smaller organizations.
Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding up quickly for smaller organizations.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - Zoho CRM is a donor management system without built-in payment capabilities
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing features
ACH / Bank Transfers: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - Zoho CRM is designed for donor data management, not payment collection

Customer Support
4.4/5 4.3/5
Unlimited Support: Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited
Zoho CRM offers tiered support based on plan level, not unlimited across all plans
Phone Support / Office Hours: Bonterra provides phone support during standard business hours
Zoho CRM provides phone support during standard business hours for paid plans
Webinars: Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users
Zoho CRM offers regular training webinars and product education sessions
Help Center: Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
Zoho CRM maintains a comprehensive help center with guides and documentation
Email: Bonterra provides live chat support during business hours Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team: Built for nonprofits with live chat, phone support, and webinars — but support access varies by plan level General business platform with phone and chat support during business hours — access depends on pricing tier