Breeze ChMS focuses on church management while DonorSearch specializes in prospect research, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donor Search
💰
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while DonorSearch requires custom pricing plus separate tools for donations. Zeffy gives you donor management, prospect research insights, and payment processing with zero platform fees.
🔗
Breeze ChMS lacks fundraising tools, and DonorSearch only does research. Zeffy handles donations, events, raffles, and donor relationships in one place without monthly subscription costs.
🤝
Breeze ChMS offers basic email and limited donor tracking, while DonorSearch requires separate communication tools. Zeffy provides automated follow-ups, donor acknowledgments, and relationship tracking at no cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. You get complete donation processing, donor tracking, and CRM tools without any subscription costs.
DonorSearch only provides prospect research at custom pricing plus fees, but can't process donations. Zeffy gives you free donor management, payment processing, and relationship tracking all in one platform.
Yes! Unlike Breeze ChMS or DonorSearch, Zeffy includes free event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles. You get everything you need to fundraise without paying monthly fees.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track giving history, manage relationships, and process donations without the $72/month fees that Breeze ChMS charges. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
DonorSearch only researches prospects but can't process gifts or manage relationships. Zeffy handles everything: donor tracking, payment processing, and relationship building. You save money and get a complete solution in one place.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
