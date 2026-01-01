Breeze ChMS focuses on church management while DonorSnap specializes in donor tracking, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and relationship tracking with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donor Snap
Breeze ChMS and DonorSnap charge $72+ monthly plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Breeze ChMS and DonorSnap only track donors but can't run events. Zeffy handles auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns.
Breeze ChMS and DonorSnap require separate payment processors. Zeffy processes all payments directly with no setup or integration needed.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. While Breeze ChMS charges $72/month plus card fees and DonorSnap adds monthly fees on top of processing costs, you get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any platform fees.
Traditional donor management tools like Breeze ChMS and DonorSnap charge monthly subscriptions plus transaction fees, eating into your donations. Zeffy offers the same donor tracking and relationship management features completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and DonorSnap charges monthly fees plus processing fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any platform fees.
Yes. Unlike Breeze ChMS and DonorSnap that require third-party payment processors with additional fees, Zeffy processes donations directly with zero platform fees. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support our free platform.
Zeffy includes peer-to-peer fundraising, event ticketing, auctions, raffles, and online stores - all free. Breeze ChMS and DonorSnap lack these features entirely, forcing you to pay for multiple separate tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
