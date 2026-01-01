Breeze ChMS and HubSpot help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your church.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Hub Spot
💰
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while HubSpot requires separate software for donations, events, and fundraising. Zeffy includes everything you need without extra integrations.
🤝
Breeze ChMS offers limited business hours support, while HubSpot provides tiered support based on your plan level. Zeffy gives unlimited support to every organization at no cost.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. You get comprehensive CRM features, automated receipts, and detailed reporting without monthly subscriptions or hidden costs.
Unlike HubSpot, which lacks donation processing and charges platform fees, Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost. Create donation forms, track supporters, and process payments all in one place without needing multiple integrations.
Yes. Zeffy combines donor management, payment processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform. Both competitors require expensive add-ons and third-party tools to match what Zeffy offers at no cost.
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while HubSpot adds a 0.5% platform cut on top of card fees. Zeffy gives you complete donor management, automated receipts, and detailed reporting at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Yes. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one platform. Unlike Breeze ChMS or HubSpot, which require expensive third-party integrations for payments, Zeffy handles everything from donation forms to thank-you emails without monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
