CAF and Easyfundraising help charities raise funds, but both take fees from your donations and offer limited fundraising tools. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Easyfundraising
💸
CAF charges 4% per gift plus card fees, and Easyfundraising takes commissions from shopping donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
CAF lacks auction, raffle, and ticketing features, while Easyfundraising only handles shopping donations. Zeffy provides all fundraising tools in one platform.
🤝
CAF offers basic donor tracking and Easyfundraising has no CRM features. Zeffy includes donor management, email tools, and relationship tracking at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% reaches your cause. CAF takes 4% plus card fees from every gift, while Easyfundraising only works through shopping commissions, not direct donations.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH payments in one platform. CAF has limited payment options, while Easyfundraising doesn't process direct payments at all.
Zeffy provides unlimited phone and email support during business hours at no cost. CAF offers basic business hours support, while Easyfundraising only provides email support with 1-3 day response times.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated stays with your cause. CAF takes 4% plus card processing fees from each gift. Easyfundraising is free but only works for shopping donations, not direct giving.
Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. CAF only handles basic donations. Easyfundraising just does shopping-based fundraising.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
