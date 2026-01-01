CAF and iDonate both help nonprofits collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund your work.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS i Donate
💯
CAF charges 4% per gift plus card fees, and iDonate takes processing fees that add up fast. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
CAF offers basic donations only, and iDonate requires separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to fundraise.
📧
CAF limits support to UK business hours, and iDonate offers tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited email support for all users.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CAF charges 4% plus card fees, while iDonate takes processing fees that reduce your fundraising revenue.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. CAF offers tiered support with premium help for higher accounts, while iDonate gates priority support behind subscription plans.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. CAF lacks these tools entirely, while iDonate requires separate software for most features.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your cause. CAF takes 4% plus card fees from each gift, while iDonate charges $99 monthly plus 4% card fees.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores at no cost. CAF lacks these tools, while iDonate requires separate software for most features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
